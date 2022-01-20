https://ria.ru/20220120/razvedka-1768805116.html

Самолеты-разведчики США часто появляются над Украиной, сообщил Лукашевич

Самолеты-разведчики США часто появляются над Украиной, сообщил Лукашевич - РИА Новости, 20.01.2022

Самолеты-разведчики США часто появляются над Украиной, сообщил Лукашевич

В небе над Украиной все чаще стала появляться военно-транспортная и разведывательная авиация США, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:34

2022-01-20T19:34

2022-01-20T19:34

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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. В небе над Украиной все чаще стала появляться военно-транспортная и разведывательная авиация США, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он выразил обеспокоенность сообщениями об активизации переброски некоторыми странами-членами НАТО летальных вооружений и военного персонала на Украину - лишь за эту неделю в Киеве приземлились несколько британских военных бортов с множеством управляемых ракетных комплексов, подчеркнул Лукашевич."В небе над Украиной все чаще стала появляться военно-транспортная и разведывательная авиация США. В ближайшие недели, по сообщениям госдепартамента США, Вашингтон планирует нарастить свои военные поставки. Помимо этого, США сняли барьеры для реэкспорта на Украину своих ракетных комплексов и иного вооружения из прибалтийских республик. Мы также обеспокоены данными о переброске на Украину контингента канадских военных сил специальных операций и подготовке к принятию решения об отправке новых вооружений. Что они там будут делать? Когда появятся у линии соприкосновения?" - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он напомнил, как с подачи Вашингтона в последнее время раскручивался миф о якобы "грядущем вторжении" России. "Сначала фигурировал апрель прошлого года, затем август, далее ноябрь, середина декабря, канун католического, затем православного Рождества и так далее. Все эти инсинуации направлены на одно: обосновать, подготовить почву для активизации военного освоения Украины странами НАТО", - заключил постпред.

https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

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в мире, украина, сша, нато, александр лукашевич, обсе, россия