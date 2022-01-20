https://ria.ru/20220120/razgovor-1768794132.html

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 20.01.2022

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:39

2022-01-20T18:39

2022-01-20T18:49

в мире

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Также была подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин."Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.Добавляется, что также было условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ssha-1767784212.html

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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия