https://ria.ru/20220120/razgovor-1768794132.html
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 20.01.2022
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах, РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:39
2022-01-20T18:39
2022-01-20T18:49
в мире
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Также была подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин."Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.Добавляется, что также было условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.
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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия
18:39 20.01.2022 (обновлено: 18:49 20.01.2022)
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро