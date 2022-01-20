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В Кремле допустили новый разговор Путина и Байдена
В Кремле допустили новый разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле допустили новый разговор Путина и Байдена
Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключено, этот разговор можно только приветствовать, он полезен для обеих стран, об этом... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:35
2022-01-20T12:35
2022-01-20T12:49
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключено, этот разговор можно только приветствовать, он полезен для обеих стран, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", - сказал он.После ответа США по гарантиям безопасности будет понимание, когда президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден решат подключиться лично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов, есть ли связь между следующей двухсторонней встречей и новыми консультациями по гарантиям безопасности."Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал Песков.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:35 20.01.2022 (обновлено: 12:49 20.01.2022)
В Кремле допустили новый разговор Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков допустил новый разговор Путина и Байдена
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Общение президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
не исключено, этот разговор можно только приветствовать, он полезен для обеих стран, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
журналистам.
"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", - сказал он.
После ответа США по гарантиям безопасности будет понимание, когда президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден решат подключиться лично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов, есть ли связь между следующей двухсторонней встречей и новыми консультациями по гарантиям безопасности.
"Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал Песков.