https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768771519.html

Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых"

Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых" - РИА Новости, 20.01.2022

Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых"

Партия "Зеленые" в полном объеме сотрудничает с прокуратурой Берлина в связи с расследованием, "глава будет закрыта", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:05

2022-01-20T17:05

2022-01-20T18:02

берлин (город)

мид германии

коронавирус covid-19

в мире

союз 90/зеленые (партия)

анналена бербок

роберт хабек

германия

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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Партия "Зеленые" в полном объеме сотрудничает с прокуратурой Берлина в связи с расследованием, "глава будет закрыта", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.Накануне издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру Берлина сообщило, что против руководства партии, в том числе вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел и экономики Анналены Бербок, начато расследование. Руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок в размере 1500 евро. Скандал с выплатами бонусов разгорелся в ходе предвыборной кампании в прошлом году и сказался на рейтинге Бербок, которая была кандидатом в канцлеры от "Зеленых". Хабек в четверг заявил, что руководство партии в полном объеме сотрудничает с прокуратурой, рассчитывает, что предварительное расследование вскоре закончится."Мы в полном объеме работаем с органами следствия, чтобы ситуация была быстро и полностью расследована. Затем глава будет окончательно закрыта", - сказала Бербок, добавив, что выплаты, ставшие предметом расследования, "уже возвращены обратно".

https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html

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берлин (город), мид германии, коронавирус covid-19, в мире, союз 90/зеленые (партия), анналена бербок, роберт хабек, германия