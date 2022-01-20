https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768771519.html
Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых"
Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых" - РИА Новости, 20.01.2022
Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых"
Партия "Зеленые" в полном объеме сотрудничает с прокуратурой Берлина в связи с расследованием, "глава будет закрыта", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:05
2022-01-20T17:05
2022-01-20T18:02
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коронавирус covid-19
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анналена бербок
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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Партия "Зеленые" в полном объеме сотрудничает с прокуратурой Берлина в связи с расследованием, "глава будет закрыта", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.Накануне издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру Берлина сообщило, что против руководства партии, в том числе вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел и экономики Анналены Бербок, начато расследование. Руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок в размере 1500 евро. Скандал с выплатами бонусов разгорелся в ходе предвыборной кампании в прошлом году и сказался на рейтинге Бербок, которая была кандидатом в канцлеры от "Зеленых". Хабек в четверг заявил, что руководство партии в полном объеме сотрудничает с прокуратурой, рассчитывает, что предварительное расследование вскоре закончится."Мы в полном объеме работаем с органами следствия, чтобы ситуация была быстро и полностью расследована. Затем глава будет окончательно закрыта", - сказала Бербок, добавив, что выплаты, ставшие предметом расследования, "уже возвращены обратно".
https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html
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берлин (город), мид германии, коронавирус covid-19, в мире, союз 90/зеленые (партия), анналена бербок, роберт хабек, германия
17:05 20.01.2022 (обновлено: 18:02 20.01.2022)
Бербок рассказала о расследовании против руководства немецких "Зеленых"
Глава МИД Германии Бербок: "Зеленые" в полном объеме сотрудничают с прокуратурой Берлина