https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html

СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников

СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников - РИА Новости, 20.01.2022

СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников

Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:03

2022-01-20T15:03

2022-01-20T15:03

происшествия

михаил абызов

следственный комитет россии (ск рф)

открытое правительство

светлана петренко

дело экс-министра абызова

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", - сказала она.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода."Во время предварительного расследования все 12 обвиняемых заключены под стражу судом на основании ходатайств следствия", - добавила Петренко.Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний стоимостью свыше 37 миллиардов рублей."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", - отметила представитель СК РФ.Абызов был задержан в марте 2019 года.

https://ria.ru/20211222/abyzov-1764977053.html

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происшествия, михаил абызов, следственный комитет россии (ск рф), открытое правительство, светлана петренко, дело экс-министра абызова, россия