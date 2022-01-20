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СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников
СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников - РИА Новости, 20.01.2022
СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников
Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:03
2022-01-20T15:03
происшествия
михаил абызов
следственный комитет россии (ск рф)
открытое правительство
светлана петренко
дело экс-министра абызова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", - сказала она.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода."Во время предварительного расследования все 12 обвиняемых заключены под стражу судом на основании ходатайств следствия", - добавила Петренко.Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний стоимостью свыше 37 миллиардов рублей."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", - отметила представитель СК РФ.Абызов был задержан в марте 2019 года.
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происшествия, михаил абызов, следственный комитет россии (ск рф), открытое правительство, светлана петренко, дело экс-министра абызова, россия
15:03 20.01.2022
 
СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников

СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его 11 сообщников

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", - сказала она.
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По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.
"Во время предварительного расследования все 12 обвиняемых заключены под стражу судом на основании ходатайств следствия", - добавила Петренко.
Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний стоимостью свыше 37 миллиардов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", - отметила представитель СК РФ.
Абызов был задержан в марте 2019 года.
 
ПроисшествияМихаил АбызовСледственный комитет России (СК РФ)Открытое правительствоСветлана ПетренкоДело экс-министра АбызоваРоссия
 
 
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