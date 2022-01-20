https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html

"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение

"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение - РИА Новости, 20.01.2022

"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение

В православном мире заговорили о новом расколе — на этот раз в Африке, где РПЦ создала экзархат. В Александрийской церкви это назвали "вероломным вторжением". О РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:00

2022-01-20T08:00

2022-01-20T08:07

религия

киев

африка

русская православная церковь

петр порошенко

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Олег Налисник. В православном мире заговорили о новом расколе — на этот раз в Африке, где РПЦ создала экзархат. В Александрийской церкви это назвали "вероломным вторжением". О том, как споры о древних канонах повлияют на 300-миллионную паству, — в материале РИА Новости."Иной статус РПЦ"В Москве появление русского экзархата в Африке считают очень важным."Церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов, кем бы они ни нарушались", — заявил в Москве глава созданной структуры митрополит Клинский Леонид.Речь идет о первом акте великого раскола: четыре года назад в Киеве провозгласили "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Это была инициатива президента Петра Порошенко, а также лидеров раскольнических групп, десятки лет назад отколовшихся от РПЦ и нелегитимных для мирового христианства, которому важен принцип "апостольской преемственности" — божественная благодать передается из поколения в поколение от ближайших учеников Христа. Только так молитвы и таинства считаются действительными.При отделении от Церкви принцип уже не работает. Что и произошло с украинскими раскольниками. Хотя по канонам они могли вернуться — достаточно было попроситься обратно в Московский патриархат, признав неправоту. Но в 2018-м "беглые чада" обратились в Стамбул — к патриарху Варфоломею.Они это делали и ранее — еще в нулевые. Каждый раз глава Фанара направлял в РПЦ, поскольку у каждой из пятнадцати поместных церквей есть "зона ответственности". Для Русской это страны бывшего СССР, Монголия, Япония и Китай.Однако в 2018-м Константинопольский патриарх поступил иначе: объявил украинские земли своими — якобы их передали Москве в XVII веке "во временное пользование" (после присоединения Левобережной Украины) и пора вернуть все обратно. Без согласования с собратьями в России принял раскольников и выдал ПЦУ томос — грамоту об автокефалии. Хотя, по древним законам, даровать полную церковную независимость может только Московский патриархат. В итоге 300-миллионный православный мир раскололся: одни не считают новую структуру "благодатной", другие молятся и служат вместе с ее сторонниками.Помимо Константинопольской, ПЦУ признали Элладская, Кипрская и Александрийская церкви."Епископы нам угрожали"И именно Александрийская православная церковь (АПЦ) во главе с патриархом Феодором заявила о "вторжении РПЦ в Африку". "Создание Россией "экзархата" в пределах юрисдикции Александрийского патриархата неканонично", — заявил синод АПЦ.Москву обвинили чуть ли не в подкупе африканских священников — 102 служителей, не признавших украинских раскольников."Они написали открытое письмо, выразив несогласие с патриархом Феодором. Греческие епископы начали давить — угрожали, урезали жалование. Два года прожили с очень большими трудностями", — рассказал исследовательскому центру "Хризма" иерей Лаврентий Саква из Танзании.По его словам, большинство из более чем 600 африканских священнослужителей солидарны с ним. Но говорить об этом боятся — "потому что могут лишиться доходов".В свою очередь, в РПЦ подчеркивают, что не хотят враждовать с церковной Александрией. "После того как патриарх Феодор начал поминовение раскольничьего лидера и вступил в сослужение с раскольниками, сложилась беспрецедентная ситуация — африканские клирики не пожелали последовать за своим патриархом в признании раскола и обратились к патриарху Московскому. Мы не спешили с решением, ждали два года. Но так как позиция Феодора не изменилась, а никто из архиереев Александрийского патриархата не выразил несогласия с ним, мы сочли, что не можем более отказывать тем клирикам, которые попросили о принятии в юрисдикцию Русской церкви. По единственной причине — той же самой, по которой мы были вынуждены разорвать общение с Александрийским патриархом", — поясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Новая реальностьОтныне в Африке будут две православные церкви. При этом континент до сих пор толком не освоен миссионерами. Если север — преимущественно исламский (кроме Эфиопии), то остальная 800-миллионная часть — большой "религиозный котел" из разных направлений христианства и местных племенных верований.Более того, исследователи отмечают высокий уровень "транзитности" африканцев — они постоянно переходят из одной конфессии в другую. Но в последнее время все больше тяготеют к "консервативному христианству": англиканству, католичеству и православию (которое исповедуют более трех миллионов человек)."Православная миссия тут активно развивается. Но на континенте возникает новое разделение — параллельно с расколом среди миллионов православных украинцев. <...> Утверждение, что в православии не раскол, а лишь разногласия, похоже на теорию, что коронавирус не существует", — сказал на днях глава Албанской церкви архиепископ Анастасий.Таким образом, поместные церкви из "греческой семьи", признавшие ПЦУ, еще дальше отдалились от Русской и остальных."В АПЦ, естественно, запаниковали. Там уже заявили, что хотят провести совещание "древних патриархатов" — Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского, чтобы осудить РПЦ. Это больше похоже на шантаж. Ведь вопрос должен решаться не на подобном междусобойчике, а на всеправославном соборе (последний состоялся больше 1200 лет назад. — Прим. ред.), на котором к действиям Фанара, с чего и началось разделение, могут возникнуть резонные вопросы", — отмечает историк православия Владислав Петрушко.То, что произошло, — по сути, второй акт великого церковного раскола. Духовенство называет его не иначе как "самым масштабным с 1054-го", когда христианство разделилось на католическую и православную ветви.

https://ria.ru/20220118/pravoslavie-1768435701.html

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киев, африка, русская православная церковь, петр порошенко, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия