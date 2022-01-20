Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html
"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение
"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение - РИА Новости, 20.01.2022
"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение
В православном мире заговорили о новом расколе — на этот раз в Африке, где РПЦ создала экзархат. В Александрийской церкви это назвали "вероломным вторжением". О РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:00
2022-01-20T08:07
религия
киев
африка
русская православная церковь
петр порошенко
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148652/06/1486520699_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_229796d07951f44a1b7e912808f15346.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Олег Налисник. В православном мире заговорили о новом расколе — на этот раз в Африке, где РПЦ создала экзархат. В Александрийской церкви это назвали "вероломным вторжением". О том, как споры о древних канонах повлияют на 300-миллионную паству, — в материале РИА Новости."Иной статус РПЦ"В Москве появление русского экзархата в Африке считают очень важным."Церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов, кем бы они ни нарушались", — заявил в Москве глава созданной структуры митрополит Клинский Леонид.Речь идет о первом акте великого раскола: четыре года назад в Киеве провозгласили "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Это была инициатива президента Петра Порошенко, а также лидеров раскольнических групп, десятки лет назад отколовшихся от РПЦ и нелегитимных для мирового христианства, которому важен принцип "апостольской преемственности" — божественная благодать передается из поколения в поколение от ближайших учеников Христа. Только так молитвы и таинства считаются действительными.При отделении от Церкви принцип уже не работает. Что и произошло с украинскими раскольниками. Хотя по канонам они могли вернуться — достаточно было попроситься обратно в Московский патриархат, признав неправоту. Но в 2018-м "беглые чада" обратились в Стамбул — к патриарху Варфоломею.Они это делали и ранее — еще в нулевые. Каждый раз глава Фанара направлял в РПЦ, поскольку у каждой из пятнадцати поместных церквей есть "зона ответственности". Для Русской это страны бывшего СССР, Монголия, Япония и Китай.Однако в 2018-м Константинопольский патриарх поступил иначе: объявил украинские земли своими — якобы их передали Москве в XVII веке "во временное пользование" (после присоединения Левобережной Украины) и пора вернуть все обратно. Без согласования с собратьями в России принял раскольников и выдал ПЦУ томос — грамоту об автокефалии. Хотя, по древним законам, даровать полную церковную независимость может только Московский патриархат. В итоге 300-миллионный православный мир раскололся: одни не считают новую структуру "благодатной", другие молятся и служат вместе с ее сторонниками.Помимо Константинопольской, ПЦУ признали Элладская, Кипрская и Александрийская церкви."Епископы нам угрожали"И именно Александрийская православная церковь (АПЦ) во главе с патриархом Феодором заявила о "вторжении РПЦ в Африку". "Создание Россией "экзархата" в пределах юрисдикции Александрийского патриархата неканонично", — заявил синод АПЦ.Москву обвинили чуть ли не в подкупе африканских священников — 102 служителей, не признавших украинских раскольников."Они написали открытое письмо, выразив несогласие с патриархом Феодором. Греческие епископы начали давить — угрожали, урезали жалование. Два года прожили с очень большими трудностями", — рассказал исследовательскому центру "Хризма" иерей Лаврентий Саква из Танзании.По его словам, большинство из более чем 600 африканских священнослужителей солидарны с ним. Но говорить об этом боятся — "потому что могут лишиться доходов".В свою очередь, в РПЦ подчеркивают, что не хотят враждовать с церковной Александрией. "После того как патриарх Феодор начал поминовение раскольничьего лидера и вступил в сослужение с раскольниками, сложилась беспрецедентная ситуация — африканские клирики не пожелали последовать за своим патриархом в признании раскола и обратились к патриарху Московскому. Мы не спешили с решением, ждали два года. Но так как позиция Феодора не изменилась, а никто из архиереев Александрийского патриархата не выразил несогласия с ним, мы сочли, что не можем более отказывать тем клирикам, которые попросили о принятии в юрисдикцию Русской церкви. По единственной причине — той же самой, по которой мы были вынуждены разорвать общение с Александрийским патриархом", — поясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Новая реальностьОтныне в Африке будут две православные церкви. При этом континент до сих пор толком не освоен миссионерами. Если север — преимущественно исламский (кроме Эфиопии), то остальная 800-миллионная часть — большой "религиозный котел" из разных направлений христианства и местных племенных верований.Более того, исследователи отмечают высокий уровень "транзитности" африканцев — они постоянно переходят из одной конфессии в другую. Но в последнее время все больше тяготеют к "консервативному христианству": англиканству, католичеству и православию (которое исповедуют более трех миллионов человек)."Православная миссия тут активно развивается. Но на континенте возникает новое разделение — параллельно с расколом среди миллионов православных украинцев. &lt;...&gt; Утверждение, что в православии не раскол, а лишь разногласия, похоже на теорию, что коронавирус не существует", — сказал на днях глава Албанской церкви архиепископ Анастасий.Таким образом, поместные церкви из "греческой семьи", признавшие ПЦУ, еще дальше отдалились от Русской и остальных."В АПЦ, естественно, запаниковали. Там уже заявили, что хотят провести совещание "древних патриархатов" — Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского, чтобы осудить РПЦ. Это больше похоже на шантаж. Ведь вопрос должен решаться не на подобном междусобойчике, а на всеправославном соборе (последний состоялся больше 1200 лет назад. — Прим. ред.), на котором к действиям Фанара, с чего и началось разделение, могут возникнуть резонные вопросы", — отмечает историк православия Владислав Петрушко.То, что произошло, — по сути, второй акт великого церковного раскола. Духовенство называет его не иначе как "самым масштабным с 1054-го", когда христианство разделилось на католическую и православную ветви.
https://ria.ru/20220118/pravoslavie-1768435701.html
киев
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148652/06/1486520699_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_b43bb45270ea41460a56df25f0bc7d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, африка, русская православная церковь, петр порошенко, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия
08:00 20.01.2022 (обновлено: 08:07 20.01.2022)
 

"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид Москвы с колокольни Ивана Великого
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Олег Налисник. В православном мире заговорили о новом расколе — на этот раз в Африке, где РПЦ создала экзархат. В Александрийской церкви это назвали "вероломным вторжением". О том, как споры о древних канонах повлияют на 300-миллионную паству, — в материале РИА Новости.

"Иной статус РПЦ"

В Москве появление русского экзархата в Африке считают очень важным.
"Церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов, кем бы они ни нарушались", — заявил в Москве глава созданной структуры митрополит Клинский Леонид.
Речь идет о первом акте великого раскола: четыре года назад в Киеве провозгласили "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Это была инициатива президента Петра Порошенко, а также лидеров раскольнических групп, десятки лет назад отколовшихся от РПЦ и нелегитимных для мирового христианства, которому важен принцип "апостольской преемственности" — божественная благодать передается из поколения в поколение от ближайших учеников Христа. Только так молитвы и таинства считаются действительными.
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin / Воскресенский храм в Рабате, Марокко
Воскресенский храм в Рабате, Морокко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin /
Воскресенский храм в Рабате, Марокко
При отделении от Церкви принцип уже не работает. Что и произошло с украинскими раскольниками. Хотя по канонам они могли вернуться — достаточно было попроситься обратно в Московский патриархат, признав неправоту. Но в 2018-м "беглые чада" обратились в Стамбул — к патриарху Варфоломею.
Они это делали и ранее — еще в нулевые. Каждый раз глава Фанара направлял в РПЦ, поскольку у каждой из пятнадцати поместных церквей есть "зона ответственности". Для Русской это страны бывшего СССР, Монголия, Япония и Китай.
Однако в 2018-м Константинопольский патриарх поступил иначе: объявил украинские земли своими — якобы их передали Москве в XVII веке "во временное пользование" (после присоединения Левобережной Украины) и пора вернуть все обратно. Без согласования с собратьями в России принял раскольников и выдал ПЦУ томос — грамоту об автокефалии. Хотя, по древним законам, даровать полную церковную независимость может только Московский патриархат. В итоге 300-миллионный православный мир раскололся: одни не считают новую структуру "благодатной", другие молятся и служат вместе с ее сторонниками.
Помимо Константинопольской, ПЦУ признали Элладская, Кипрская и Александрийская церкви.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии ПЦУ
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Томос об автокефалии ПЦУ

"Епископы нам угрожали"

И именно Александрийская православная церковь (АПЦ) во главе с патриархом Феодором заявила о "вторжении РПЦ в Африку".
"Создание Россией "экзархата" в пределах юрисдикции Александрийского патриархата неканонично", — заявил синод АПЦ.
Москву обвинили чуть ли не в подкупе африканских священников — 102 служителей, не признавших украинских раскольников.
"Они написали открытое письмо, выразив несогласие с патриархом Феодором. Греческие епископы начали давить — угрожали, урезали жалование. Два года прожили с очень большими трудностями", — рассказал исследовательскому центру "Хризма" иерей Лаврентий Саква из Танзании.
По его словам, большинство из более чем 600 африканских священнослужителей солидарны с ним. Но говорить об этом боятся — "потому что могут лишиться доходов".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский Феодор II
Патриарх Александрийский Феодор II - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Александрийский Феодор II
В свою очередь, в РПЦ подчеркивают, что не хотят враждовать с церковной Александрией. "После того как патриарх Феодор начал поминовение раскольничьего лидера и вступил в сослужение с раскольниками, сложилась беспрецедентная ситуация — африканские клирики не пожелали последовать за своим патриархом в признании раскола и обратились к патриарху Московскому. Мы не спешили с решением, ждали два года. Но так как позиция Феодора не изменилась, а никто из архиереев Александрийского патриархата не выразил несогласия с ним, мы сочли, что не можем более отказывать тем клирикам, которые попросили о принятии в юрисдикцию Русской церкви. По единственной причине — той же самой, по которой мы были вынуждены разорвать общение с Александрийским патриархом", — поясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Новая реальность

Отныне в Африке будут две православные церкви. При этом континент до сих пор толком не освоен миссионерами. Если север — преимущественно исламский (кроме Эфиопии), то остальная 800-миллионная часть — большой "религиозный котел" из разных направлений христианства и местных племенных верований.
Более того, исследователи отмечают высокий уровень "транзитности" африканцев — они постоянно переходят из одной конфессии в другую. Но в последнее время все больше тяготеют к "консервативному христианству": англиканству, католичеству и православию (которое исповедуют более трех миллионов человек).
© Фото : страница Успенского храма в Касабланке на FacebookУспенская церковь в Касабланке
Успенская церковь в Касабланке - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : страница Успенского храма в Касабланке на Facebook
Успенская церковь в Касабланке
"Православная миссия тут активно развивается. Но на континенте возникает новое разделение — параллельно с расколом среди миллионов православных украинцев. <...> Утверждение, что в православии не раскол, а лишь разногласия, похоже на теорию, что коронавирус не существует", — сказал на днях глава Албанской церкви архиепископ Анастасий.
Таким образом, поместные церкви из "греческой семьи", признавшие ПЦУ, еще дальше отдалились от Русской и остальных.
"В АПЦ, естественно, запаниковали. Там уже заявили, что хотят провести совещание "древних патриархатов" — Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского, чтобы осудить РПЦ. Это больше похоже на шантаж. Ведь вопрос должен решаться не на подобном междусобойчике, а на всеправославном соборе (последний состоялся больше 1200 лет назад. — Прим. ред.), на котором к действиям Фанара, с чего и началось разделение, могут возникнуть резонные вопросы", — отмечает историк православия Владислав Петрушко.
То, что произошло, — по сути, второй акт великого церковного раскола. Духовенство называет его не иначе как "самым масштабным с 1054-го", когда христианство разделилось на католическую и православную ветви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 18:30Религия
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл
 
РелигияКиевАфрикаРусская православная церковьПетр ПорошенкоМосковский ПатриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС