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Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля
Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля - РИА Новости, 20.01.2022
Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля
Законопроект об ужесточении наказания за пытки планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 8 февраля, следует из проекта постановления, размещенного в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:17
2022-01-20T17:17
2022-01-20T17:29
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общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 8 февраля, следует из проекта постановления, размещенного в думской электронной базе."Законопроект пытки (новое определение) предлагается в первом чтении рассмотреть - 8 февраля", - следует из документа.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
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россия, общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки
17:17 20.01.2022 (обновлено: 17:29 20.01.2022)
Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля
Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД в первом чтении 8 февраля