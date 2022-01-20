https://ria.ru/20220120/pytki-1768775539.html

Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля

Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля - РИА Новости, 20.01.2022

Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в ГД 8 февраля

Законопроект об ужесточении наказания за пытки планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 8 февраля, следует из проекта постановления, размещенного в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:17

2022-01-20T17:17

2022-01-20T17:29

россия

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пытки

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 8 февраля, следует из проекта постановления, размещенного в думской электронной базе."Законопроект пытки (новое определение) предлагается в первом чтении рассмотреть - 8 февраля", - следует из документа.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

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россия, общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки