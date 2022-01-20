https://ria.ru/20220120/pytki-1768690124.html

ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.01.2022

ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:12

2022-01-20T11:12

2022-01-20T11:12

общество

единая россия

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евгений ревенко

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Координационный совет фракции "Единая Россия" в четверг, 20 января, в ходе заседания поддержал законопроект о наказании за пытки", - говорится в сообщении.По словам замруководителя фракции Евгения Ревенко, наказание за пытки должно быть жестким. "Это уродливое явление должно быть ликвидировано", - сказал он.Парламентарий отметил, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в скором времени.

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html

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общество, единая россия, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евгений ревенко