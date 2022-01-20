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ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.01.2022
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:12
2022-01-20T11:12
общество
единая россия
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евгений ревенко
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Координационный совет фракции "Единая Россия" в четверг, 20 января, в ходе заседания поддержал законопроект о наказании за пытки", - говорится в сообщении.По словам замруководителя фракции Евгения Ревенко, наказание за пытки должно быть жестким. "Это уродливое явление должно быть ликвидировано", - сказал он.Парламентарий отметил, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в скором времени.
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общество, единая россия, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евгений ревенко
11:12 20.01.2022
 
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

"Единая Россия" поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Единая Россия"
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов.
В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
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"Координационный совет фракции "Единая Россия" в четверг, 20 января, в ходе заседания поддержал законопроект о наказании за пытки", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя фракции Евгения Ревенко, наказание за пытки должно быть жестким. "Это уродливое явление должно быть ликвидировано", - сказал он.
Парламентарий отметил, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в скором времени.
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Евгений Ревенко
 
 
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