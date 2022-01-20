https://ria.ru/20220120/pytki-1768690124.html
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.01.2022
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:12
2022-01-20T11:12
2022-01-20T11:12
общество
единая россия
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евгений ревенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщила пресс-служба единороссов.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Координационный совет фракции "Единая Россия" в четверг, 20 января, в ходе заседания поддержал законопроект о наказании за пытки", - говорится в сообщении.По словам замруководителя фракции Евгения Ревенко, наказание за пытки должно быть жестким. "Это уродливое явление должно быть ликвидировано", - сказал он.Парламентарий отметил, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в скором времени.
https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_28bc4ba886f51700c6e926219179e0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евгений ревенко
ЕР поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
"Единая Россия" поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки