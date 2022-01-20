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В Белом доме сидят опасные безумцы, заявил депутат Никонов
В Белом доме сидят опасные безумцы, заявил депутат Никонов - РИА Новости, 20.01.2022
В Белом доме сидят опасные безумцы, заявил депутат Никонов
Первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя слова президента США Джо Байдена о надежде, что президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:47
2022-01-20T10:48
в мире
владимир путин
вячеслав никонов
сша
джо байден
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя слова президента США Джо Байдена о надежде, что президент РФ Владимир Путин осознает близость ядерной войны, заявил, что в Белом доме сидят "опасные безумцы".Ранее Байден заявил, что надеется на то, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны"."В Белом доме сидят опасные безумцы, которым, как выясняется, не дорога жизнь не только россиян и украинцев, но и американцев вместе с остальным человечеством", - написал Никонов в своем telegram-канале.Также он отметил, что ничего подобного от американского президента не было слышно 60 лет."И это при том, что Россия ещё вообще даже пальцем не пошевелила… При таком диагнозе помогает очень холодный душ… Уверен, вскоре они его получат", - добавил он.
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в мире, владимир путин, вячеслав никонов, сша, джо байден, госдума рф, россия
09:47 20.01.2022 (обновлено: 10:48 20.01.2022)
 
В Белом доме сидят опасные безумцы, заявил депутат Никонов

Депутат Никонов о словах Байдена о близости ядерной войны: в Белом доме — опасные безумцы

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя слова президента США Джо Байдена о надежде, что президент РФ Владимир Путин осознает близость ядерной войны, заявил, что в Белом доме сидят "опасные безумцы".
Ранее Байден заявил, что надеется на то, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны".
"В Белом доме сидят опасные безумцы, которым, как выясняется, не дорога жизнь не только россиян и украинцев, но и американцев вместе с остальным человечеством", - написал Никонов в своем telegram-канале.
Также он отметил, что ничего подобного от американского президента не было слышно 60 лет.
"И это при том, что Россия ещё вообще даже пальцем не пошевелила… При таком диагнозе помогает очень холодный душ… Уверен, вскоре они его получат", - добавил он.
 
В миреВладимир ПутинВячеслав НиконовСШАДжо БайденГосдума РФРоссия
 
 
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