https://ria.ru/20220120/puteshestviya-1768655438.html

Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной

Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной - РИА Новости, 20.01.2022

Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной

Определены самые востребованные российские направления для путешествий в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:39

2022-01-20T13:39

2022-01-20T14:07

туризм

калининград

симферополь

москва

новости - туризм

туризм

санкт-петербург

минеральные воды

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.Средний чек за перелет в конце зимы за год вырос на восемь процентов, до 6233 рублей в одну сторону. На путешествия весной он на 300 рублей выше. Однако это на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Визиты в две столицы и Сочи, как и зимой — самые популярные в марте, апреле и мае. Но остальные направления отличаются: в пятерку наиболее востребованных входят Симферополь и Калининград.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

калининград

симферополь

москва

санкт-петербург

минеральные воды

сочи

краснодар

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