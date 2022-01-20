https://ria.ru/20220120/puteshestviya-1768655438.html
Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной
Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной - РИА Новости, 20.01.2022
Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной
Определены самые востребованные российские направления для путешествий в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:39
2022-01-20T13:39
2022-01-20T14:07
туризм
калининград
симферополь
москва
новости - туризм
туризм
санкт-петербург
минеральные воды
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.Средний чек за перелет в конце зимы за год вырос на восемь процентов, до 6233 рублей в одну сторону. На путешествия весной он на 300 рублей выше. Однако это на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Визиты в две столицы и Сочи, как и зимой — самые популярные в марте, апреле и мае. Но остальные направления отличаются: в пятерку наиболее востребованных входят Симферополь и Калининград.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
калининград
симферополь
москва
санкт-петербург
минеральные воды
сочи
краснодар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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калининград, симферополь, москва, новости - туризм, туризм, санкт-петербург, минеральные воды, сочи, краснодар, авиабилеты
13:39 20.01.2022 (обновлено: 14:07 20.01.2022)
Названы самые популярные маршруты для отдыха в конце зимы и весной
Две столицы и южные курорты — самые популярные маршруты для поездок в конце зимы и весной
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.
Средний чек за перелет в конце зимы за год вырос на восемь процентов, до 6233 рублей в одну сторону. На путешествия весной он на 300 рублей выше. Однако это на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Визиты в две столицы и Сочи, как и зимой — самые популярные в марте, апреле и мае. Но остальные направления отличаются: в пятерку наиболее востребованных входят Симферополь и Калининград.