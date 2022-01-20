https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768828554.html

Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным

Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.01.2022

Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:47

2022-01-20T23:47

2022-01-20T23:47

в мире

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД латиноамериканской страны.Сам Мадуро написал в Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы сотрудничества в различных стратегических областях."Президент Николас Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев", - отметил МИД латиноамериканской страны.

https://ria.ru/20211230/svyazi-1766171151.html

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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия