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Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.01.2022
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:47
2022-01-20T23:47
в мире
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД латиноамериканской страны.Сам Мадуро написал в Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы сотрудничества в различных стратегических областях."Президент Николас Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев", - отметил МИД латиноамериканской страны.
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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия
23:47 20.01.2022
 
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным

МИД Венесуэлы: президент Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Президент Мадуро выразил российскому коллеге чувство солидарности с его страной и осудил кампании по провокациям и (попыткам) манипулирования против России", - говорится в сообщении МИД.
Сам Мадуро написал в Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы сотрудничества в различных стратегических областях.
"Президент Николас Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев", - отметил МИД латиноамериканской страны.
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В миреВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроРоссия
 
 
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