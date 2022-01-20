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Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.01.2022
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:47
2022-01-20T23:47
2022-01-20T23:47
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил провокации в адрес РФ, сообщил МИД латиноамериканской страны.Сам Мадуро написал в Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы сотрудничества в различных стратегических областях."Президент Николас Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев", - отметил МИД латиноамериканской страны.
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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия
Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
МИД Венесуэлы: президент Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным