https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html

Приют для маленького города: как в Новгородской области спасают животных

Приют для маленького города: как в Новгородской области спасают животных - РИА Новости, 20.01.2022

Приют для маленького города: как в Новгородской области спасают животных

В маленьких городах тоже есть проблемы с бездомными животными. В Пестове Новгородской области проживает всего около 15 тысяч человек, но, несмотря на небольшое... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:00

2022-01-20T10:00

2022-01-20T10:00

общество

новгородская область

пестово

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В маленьких городах тоже есть проблемы с бездомными животными. В Пестове Новгородской области проживает всего около 15 тысяч человек, но, несмотря на небольшое количество людей, на улице оказываются сотни домашних питомцев ежегодно. О том, почему так происходит, сколько собак и кошек было спасено от голодной смерти, а также как в городе будут строить настоящий приют, РИА Новости рассказала куратор проектов помощи беспризорным животным общественной организации "Мой город" Ольга Алексеева.Спасти всеми силамиОтловом, стерилизацией и устройством брошенных животных за счет пожертвований неравнодушных людей организация занимается уже четыре года. За это время новых хозяев обрели почти 950 местных кошек и порядка 200 собак."Благодаря нашей деятельности сейчас животные на улице встречаются реже – раньше в городе были бесконечные стаи бездомных собак по 20–30 особей, а там дети гуляют. Это было страшно", – рассказала куратор.Как только Ольга и ее команда узнают о беспризорной собаке, они сразу же стараются найти ее хозяев по объявлениям в группе в социальной сети. Если же их нет, то животное отлавливают, стерилизуют и ищут ему дом, пока пес находится у зоозащитников на передержке.Свобода хуже контроляОдной из основных причин появления в Пестове бездомных собак Ольга считает самовыгул, когда хозяева регулярно отпускают питомца гулять на улице без надзора. Эти животные точно так же могут собираться в стаи и нападать на людей. По мнению зоозащитницы, проблема в том, что пока нет работающих законов и штрафов за такой тип содержания домашних животных.Эти собаки часто появляются зимой, когда хозяевам не хочется их выгуливать. Их легко отличить от бездомных: они обычно бегают с ошейниками, до поры до времени выглядят здоровыми и упитанными. Однако в этом случае животные могут легко попасть в беду.Куратор рассказала о домашних псах, которые оказались на улице из-за недобросовестного отношения к ним хозяев. Такие люди покупают породистую собаку, некоторое время играют с ней, а когда надоедает, то выпускают животное на самовыгул.Так, у команды Ольги на передержке живет хаски. У кобеля Хасика выработался рефлекс скулить – таким образом он просил хозяев его выпустить погулять. Потакая ему, люди самостоятельно развили эту привычку у пса и сами же потом не смогли с ней справиться. Сейчас, на передержке, спустя два месяца собака успокоилась и стала уравновешенной."Бывает, умер хозяин, а родственникам собака не нужна, тогда некоторые нам пишут и просят помощи пристроить животное, готовы оплатить кастрацию или стерилизацию, помогать с питанием. Но чаще всего мы вылавливаем животное уже с улицы. Одно дело, когда умирает хозяин и некуда деть собаку. И совсем другое дело, когда люди заводят собак, а потом им не надо… Никаких приютов не хватит, если люди будут безответственны. Думаю, если бы были введены штрафы за самовыгул и реально работала бы статья за жестокое обращение, таких безответственных поубавилось бы в разы", – отметила куратор.Еще одну собаку, Рею с девятью щенками, общественники выловили на стройке. Ольга предполагает, что ее там кто-то выкинул. Но она уже потеряла доверие к людям и вскоре сбежала из передержки к еще двум оставшимся на улице щенкам. Собаку нашли вновь, уже с травмированной от дробового выстрела мордой. По словам куратора, в администрации деревни Пестовского района, где ее обнаружили, просили отловить животное на усыпление, потому что на нее было страшно смотреть.Однако после того, как общественники отловили собаку, они ее стерилизовали и теперь планируют сделать ей операцию в Санкт-Петербурге – для этого они ищут машину и сопровождение. Сейчас Рея адаптировалась к людям, стала подходить и ласкаться, даже с такой серьезной травмой она живет полноценной жизнью. И конечно, об усыплении никакой речи не идет.Каждому нужен домСейчас найденные четвероногие питомцы живут на временной частной строительной территории. Самое главное сейчас – то, что там есть хороший забор. Но в целом условий для длительного и удобного проживания животных нет. Кроме того, неравнодушные пестовчане временно принимают некоторых брошенных животных на своих участках.На территории в среднем содержится 30–35 собак и 45 кошек. По словам Ольги, еще 10 собак и более 100 кошек вынуждены находиться на временных передержках у волонтеров. Организация оборудовала на месте блок-контейнер – обогреваемую железную временную постройку. В одной половине такой бытовки размещаются кошки, а в другой – собаки только домашнего содержания. Также там находятся карантинные животные, которые нуждаются в стерилизации, реабилитации или лечении. Остальные собаки живут в будках.Как пояснила куратор, такая передержка не обеспечивает полноценное содержание животных, соответствующее всем нормам. Да и освободить территорию зоозащитников могут попросить в любой момент. Поэтому организация подала заявку на конкурс НКО Новгородской области на выделение гранта для строительства приюта – и выиграла его. Общественники получат региональную субсидию в размере около 700 тысяч рублей.Так у общественников появится больше возможностей для строительства. В планах – поставить на территории приюта пять вольеров с железным каркасом по всем нормам ветеринарии, медицинский пункт, карантинную зону, более четко разграничить кошек и собак, поставить больше будок. В дальнейшем организация планирует выигрывать гранты на расширение приюта.Кроме того, зоозащитники смогут получить тендер от города на отлов бездомных животных. Чем больше средств они получат, тем больше кошек и собак смогут забрать с улицы. Также по такому тендеру общественники смогут оплачивать стерилизацию и вакцинацию собак. По словам куратора, это поможет максимально снизить риск нападения беспризорных псов на людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новгородская область, пестово