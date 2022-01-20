Приют для маленького города: как в Новгородской области спасают животных
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеПес Хасик на передержке общественной организации "Мой Город" в городе Пестово Новгородской области
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В маленьких городах тоже есть проблемы с бездомными животными. В Пестове Новгородской области проживает всего около 15 тысяч человек, но, несмотря на небольшое количество людей, на улице оказываются сотни домашних питомцев ежегодно. О том, почему так происходит, сколько собак и кошек было спасено от голодной смерти, а также как в городе будут строить настоящий приют, РИА Новости рассказала куратор проектов помощи беспризорным животным общественной организации "Мой город" Ольга Алексеева.
Спасти всеми силами
Отловом, стерилизацией и устройством брошенных животных за счет пожертвований неравнодушных людей организация занимается уже четыре года. За это время новых хозяев обрели почти 950 местных кошек и порядка 200 собак.
"Благодаря нашей деятельности сейчас животные на улице встречаются реже – раньше в городе были бесконечные стаи бездомных собак по 20–30 особей, а там дети гуляют. Это было страшно", – рассказала куратор.
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеКотенок Домисолька, найденный общественниками Пестово, в новом доме
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Котенок Домисолька, найденный общественниками Пестово, в новом доме
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеПес Барон, получивший 12 колотых ранений, спасенный пестовскими зоозащитниками
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Пес Барон, получивший 12 колотых ранений, спасенный пестовскими зоозащитниками
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
1 из 2
Котенок Домисолька, найденный общественниками Пестово, в новом доме
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
2 из 2
Пес Барон, получивший 12 колотых ранений, спасенный пестовскими зоозащитниками
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
Как только Ольга и ее команда узнают о беспризорной собаке, они сразу же стараются найти ее хозяев по объявлениям в группе в социальной сети. Если же их нет, то животное отлавливают, стерилизуют и ищут ему дом, пока пес находится у зоозащитников на передержке.
Свобода хуже контроля
Одной из основных причин появления в Пестове бездомных собак Ольга считает самовыгул, когда хозяева регулярно отпускают питомца гулять на улице без надзора. Эти животные точно так же могут собираться в стаи и нападать на людей. По мнению зоозащитницы, проблема в том, что пока нет работающих законов и штрафов за такой тип содержания домашних животных.
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеПес Рекс, оказавшийся на самовыгуле, на передержке организации "Мой Город"
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
Пес Рекс, оказавшийся на самовыгуле, на передержке организации "Мой Город"
Эти собаки часто появляются зимой, когда хозяевам не хочется их выгуливать. Их легко отличить от бездомных: они обычно бегают с ошейниками, до поры до времени выглядят здоровыми и упитанными. Однако в этом случае животные могут легко попасть в беду.
Куратор рассказала о домашних псах, которые оказались на улице из-за недобросовестного отношения к ним хозяев. Такие люди покупают породистую собаку, некоторое время играют с ней, а когда надоедает, то выпускают животное на самовыгул.
Так, у команды Ольги на передержке живет хаски. У кобеля Хасика выработался рефлекс скулить – таким образом он просил хозяев его выпустить погулять. Потакая ему, люди самостоятельно развили эту привычку у пса и сами же потом не смогли с ней справиться. Сейчас, на передержке, спустя два месяца собака успокоилась и стала уравновешенной.
"Бывает, умер хозяин, а родственникам собака не нужна, тогда некоторые нам пишут и просят помощи пристроить животное, готовы оплатить кастрацию или стерилизацию, помогать с питанием. Но чаще всего мы вылавливаем животное уже с улицы. Одно дело, когда умирает хозяин и некуда деть собаку. И совсем другое дело, когда люди заводят собак, а потом им не надо… Никаких приютов не хватит, если люди будут безответственны. Думаю, если бы были введены штрафы за самовыгул и реально работала бы статья за жестокое обращение, таких безответственных поубавилось бы в разы", – отметила куратор.
Еще одну собаку, Рею с девятью щенками, общественники выловили на стройке. Ольга предполагает, что ее там кто-то выкинул. Но она уже потеряла доверие к людям и вскоре сбежала из передержки к еще двум оставшимся на улице щенкам. Собаку нашли вновь, уже с травмированной от дробового выстрела мордой. По словам куратора, в администрации деревни Пестовского района, где ее обнаружили, просили отловить животное на усыпление, потому что на нее было страшно смотреть.
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеСобака Рея с травмой головы, спасенная пестовскими зоозащитниками
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
Собака Рея с травмой головы, спасенная пестовскими зоозащитниками
Однако после того, как общественники отловили собаку, они ее стерилизовали и теперь планируют сделать ей операцию в Санкт-Петербурге – для этого они ищут машину и сопровождение. Сейчас Рея адаптировалась к людям, стала подходить и ласкаться, даже с такой серьезной травмой она живет полноценной жизнью. И конечно, об усыплении никакой речи не идет.
"Люди выкидывают собак и не понимают, что они никому не нужны на улице. Они дичают, приносят потомство и в страшных муках умирают. Зачем такое делать?", – поделилась зоозащитница.
Каждому нужен дом
Сейчас найденные четвероногие питомцы живут на временной частной строительной территории. Самое главное сейчас – то, что там есть хороший забор. Но в целом условий для длительного и удобного проживания животных нет. Кроме того, неравнодушные пестовчане временно принимают некоторых брошенных животных на своих участках.
На территории в среднем содержится 30–35 собак и 45 кошек. По словам Ольги, еще 10 собак и более 100 кошек вынуждены находиться на временных передержках у волонтеров. Организация оборудовала на месте блок-контейнер – обогреваемую железную временную постройку. В одной половине такой бытовки размещаются кошки, а в другой – собаки только домашнего содержания. Также там находятся карантинные животные, которые нуждаются в стерилизации, реабилитации или лечении. Остальные собаки живут в будках.
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеСтарый пес Рекс, брошенный хозяевами
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Старый пес Рекс, брошенный хозяевами
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтактеХаски Сула, ищущая новых хозяев
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Хаски Сула, ищущая новых хозяев
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
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Старый пес Рекс, брошенный хозяевами
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
2 из 2
Хаски Сула, ищущая новых хозяев
© Группа помощи бездомным животным (г. Пестово, Новгородская область) "Подари мне жизнь" в ВКонтакте
Как пояснила куратор, такая передержка не обеспечивает полноценное содержание животных, соответствующее всем нормам. Да и освободить территорию зоозащитников могут попросить в любой момент. Поэтому организация подала заявку на конкурс НКО Новгородской области на выделение гранта для строительства приюта – и выиграла его. Общественники получат региональную субсидию в размере около 700 тысяч рублей.
"Приют необходим, чтобы быть уверенными, что никуда не придется эвакуироваться с собаками. Свое есть свое, нас оттуда никто не погонит, и мы на своей территории. И мы сможем дальше развиваться", – отметила Ольга.
Так у общественников появится больше возможностей для строительства. В планах – поставить на территории приюта пять вольеров с железным каркасом по всем нормам ветеринарии, медицинский пункт, карантинную зону, более четко разграничить кошек и собак, поставить больше будок. В дальнейшем организация планирует выигрывать гранты на расширение приюта.
Кроме того, зоозащитники смогут получить тендер от города на отлов бездомных животных. Чем больше средств они получат, тем больше кошек и собак смогут забрать с улицы. Также по такому тендеру общественники смогут оплачивать стерилизацию и вакцинацию собак. По словам куратора, это поможет максимально снизить риск нападения беспризорных псов на людей.