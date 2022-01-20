https://ria.ru/20220120/prestupleniya-1768747229.html

В Госдуме одобрили проект о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений

В Госдуме одобрили проект о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений - РИА Новости, 20.01.2022

В Госдуме одобрили проект о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:25

2022-01-20T15:25

2022-01-20T15:25

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.Изменения предлагаются сенаторами РФ в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Как отмечают авторы проекта, он разработан "в целях повышения эффективности мер, направленных по возмещение ущерба, причиненного преступлением".В пояснительной записке приведены данные о том, что с 2017 по 2019 годы количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом "возмещение материального ущерба составило около 60%".Вместе с тем, отмечают авторы, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, "возникают трудности, обусловленные принятием подозреваемыми (обвиняемыми) мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест".Как уверены авторы проекта, ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.Поясняется, что в соответствии с законом, к задачам оперативно-розыскной деятельности относится "исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации". Тем самым, говорится в пояснительной записке, "органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением".В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статьи закона положением о том, что "результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".

https://ria.ru/20220118/mvd-1768383170.html

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755316480.html

https://ria.ru/20211015/orgprestupnost-1754707684.html

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общество, госдума рф, преступления, россия