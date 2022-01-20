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В Приморье потушили мусорный полигон, горевший больше месяца
В Приморье потушили мусорный полигон, горевший больше месяца - РИА Новости, 20.01.2022
В Приморье потушили мусорный полигон, горевший больше месяца
Мусорный полигон твердых бытовых отходов в Кавалеровском районе Приморья, который горел с декабря 2021 года, удалось потушить, сообщает министерство ГОЧС... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:43
2022-01-20T09:43
2022-01-20T09:43
происшествия
приморский край
кавалеровский район
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Мусорный полигон твердых бытовых отходов в Кавалеровском районе Приморья, который горел с декабря 2021 года, удалось потушить, сообщает министерство ГОЧС региона.В декабре в районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара площадью 6 гектаров на полигоне, который находится в аренде у частного лица. В администрации района отмечали, что высота складируемого мусора - до 10 метров, пожар тушили каждый день. Задымление отмечалось в районе частного сектора поселка Рудный-1, на это жаловались местные жители."В Приморье удалось потушить мусорный полигон твердых бытовых отходов на территории Кавалеровского района. В ликвидации очагов горения были задействованы силы краевой противопожарной службы и администрации муниципального района", - говорится в сообщении.На полигон дополнительно был направлен резерв тяжёлой техники. Всего к тушению привлекали 12 единиц техники – 2 бульдозера, 3 экскаватора и 7 самосвалов. Для рекультивации на полигон доставили 7500 кубометров инертных материалов. Работы завершаются.
приморский край
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происшествия, приморский край, кавалеровский район
В Приморье потушили мусорный полигон, горевший больше месяца
Мусорный полигон, горевший с декабря на шести гектарах, потушили в Приморье