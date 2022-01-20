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Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"
Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022
Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"
Новый проект санкций США в отношении России предусматривает меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:43
2022-01-20T15:43
2022-01-20T15:52
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США в отношении России предусматривает меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса."Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование "Северного потока — 2" или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица", - говорится в тексте проекта, который приводит газета Washington Post.
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в мире, сша, санкции в отношении россии, северный поток — 2, санкции, россия
15:43 20.01.2022 (обновлено: 15:52 20.01.2022)
Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"
WP: Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"