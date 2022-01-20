https://ria.ru/20220120/potok-1768752200.html

Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"

Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022

Новый проект санкций США предусматривает меры против "Северного потока — 2"

Новый проект санкций США в отношении России предусматривает меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:43

2022-01-20T15:43

2022-01-20T15:52

в мире

сша

санкции в отношении россии

северный поток — 2

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россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США в отношении России предусматривает меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса."Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование "Северного потока — 2" или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица", - говорится в тексте проекта, который приводит газета Washington Post.

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