https://ria.ru/20220120/potok-1768655950.html

США задумали уничтожить Германию из-за "Северного потока — 2"

СМИ: США могут ввести санкции против ФРГ из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022

США задумали уничтожить Германию из-за "Северного потока — 2"

США могут ввести санкции против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2", предполагает историк Катя Хойер в колонке для Telegraph. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T02:13

2022-01-20T02:13

2022-01-20T02:15

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катя хойер

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США могут ввести санкции против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2", предполагает историк Катя Хойер в колонке для Telegraph.По мнению эксперта, немецкая сторона слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает Берлину полностью поддерживать антироссийскую политику других западных стран. При этом если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то зависимость ФРГ от российского газа увеличится, подчеркнула Хойер.Как отметила историк, к нынешнему положению вещей привела политика всех последних правительств западноевропейского государства."Винить в сложившейся ситуации одну (главу МИД Анналену. — Прим. ред.) Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС. А теперь политическая вина за зависимость Германии от России легла на плечи Бербок", — объяснила Хойер.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220119/potok-1768533651.html

https://ria.ru/20220118/gaz-1768443225.html

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в мире, сша, германия, великобритания, евросоюз, северный поток — 2, россия, катя хойер