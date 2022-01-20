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США задумали уничтожить Германию из-за "Северного потока — 2"
СМИ: США могут ввести санкции против ФРГ из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022
США задумали уничтожить Германию из-за "Северного потока — 2"
США могут ввести санкции против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2", предполагает историк Катя Хойер в колонке для Telegraph. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:13
2022-01-20T02:15
в мире
сша
германия
великобритания
евросоюз
северный поток — 2
россия
катя хойер
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США могут ввести санкции против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2", предполагает историк Катя Хойер в колонке для Telegraph.По мнению эксперта, немецкая сторона слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает Берлину полностью поддерживать антироссийскую политику других западных стран. При этом если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то зависимость ФРГ от российского газа увеличится, подчеркнула Хойер.Как отметила историк, к нынешнему положению вещей привела политика всех последних правительств западноевропейского государства."Винить в сложившейся ситуации одну (главу МИД Анналену. — Прим. ред.) Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС. А теперь политическая вина за зависимость Германии от России легла на плечи Бербок", — объяснила Хойер.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220119/potok-1768533651.html
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в мире, сша, германия, великобритания, евросоюз, северный поток — 2, россия, катя хойер
02:13 20.01.2022 (обновлено: 02:15 20.01.2022)
 
СМИ: США могут ввести санкции против ФРГ из-за "Северного потока — 2"

Telegraph: США могут ввести экономические санкции против ФРГ из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США могут ввести санкции против Германии из-за газопровода "Северный поток — 2", предполагает историк Катя Хойер в колонке для Telegraph.
"Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос еще не снят с повестки дня", — считает Хойер.
По мнению эксперта, немецкая сторона слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает Берлину полностью поддерживать антироссийскую политику других западных стран. При этом если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то зависимость ФРГ от российского газа увеличится, подчеркнула Хойер.
Как отметила историк, к нынешнему положению вещей привела политика всех последних правительств западноевропейского государства.
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"Винить в сложившейся ситуации одну (главу МИД Анналену. — Прим. ред.) Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС. А теперь политическая вина за зависимость Германии от России легла на плечи Бербок", — объяснила Хойер.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАГерманияВеликобританияЕвросоюзСеверный поток — 2РоссияКатя Хойер
 
 
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