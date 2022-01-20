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Байден решил навредить всему миру и запретить России пользоваться долларами
Байден пригрозил запретить операции в долларах для России из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2022
Байден решил навредить всему миру и запретить России пользоваться долларами
Санкции, которые готовит Запад против Москвы, негативно скажутся на американской и мировой экономике, ограничения могут включить в себя запрет для России на... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:36
2022-01-20T13:19
в мире
киев
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
вашингтон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Санкции, которые готовит Запад против Москвы, негативно скажутся на американской и мировой экономике, ограничения могут включить в себя запрет для России на операции в долларах, заявил президент США Джо Байден.В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)". Кроме того в нем предполагались санкции против президента Владимира Путина и других представителей руководства России.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, ситуация в днр и лнр, россия
01:36 20.01.2022 (обновлено: 13:19 20.01.2022)
 
Байден пригрозил запретить операции в долларах для России из-за Украины

Байден пригрозил банкам в России запретом на операции с долларом при эскалации на Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Санкции, которые готовит Запад против Москвы, негативно скажутся на американской и мировой экономике, ограничения могут включить в себя запрет для России на операции в долларах, заявил президент США Джо Байден.

"Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал он, выступая на пресс-конференции.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)". Кроме того в нем предполагались санкции против президента Владимира Путина и других представителей руководства России.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:54
Байден убежден, что Путин не хочет войны
 
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