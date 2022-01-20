https://ria.ru/20220120/posledstviya-1768654398.html

Байден решил навредить всему миру и запретить России пользоваться долларами

Байден пригрозил запретить операции в долларах для России из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2022

Байден решил навредить всему миру и запретить России пользоваться долларами

Санкции, которые готовит Запад против Москвы, негативно скажутся на американской и мировой экономике, ограничения могут включить в себя запрет для России на... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:36

2022-01-20T01:36

2022-01-20T13:19

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дмитрий песков

джо байден

нато

вашингтон

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Санкции, которые готовит Запад против Москвы, негативно скажутся на американской и мировой экономике, ограничения могут включить в себя запрет для России на операции в долларах, заявил президент США Джо Байден.В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)". Кроме того в нем предполагались санкции против президента Владимира Путина и других представителей руководства России.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/voyna-1768652241.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, ситуация в днр и лнр, россия