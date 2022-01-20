Саакашвили назвал Порошенко "ненастоящим"
Экс-президент Грузии Саакашвили назвал Порошенко "ненастоящим"
Бывший президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко "ненастоящим", но отметил, что не желает ему попасть в тюрьму.
Порошенко перед возвращением в Киев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти - Саакашвили.
"Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны. Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
По его мнению, при Порошенко на Украине расцвела коррупция и экс-президент только имитировал проведение реформ. "Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Петр Алексеевич, каждый раз, как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила", - добавил Саакашвили.
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При Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, а затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.