В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине
Минобороны Чехии заявило о готовности направить артснаряды Украине
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь военного ведомства Яна Цехмайстерова.
"Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи", - сказала Цехмайстерова.
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По словам Цехмайстеровой, глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду 26 января.
Ранее в четверг премьер Петр Фиала сообщил журналистам о том, что сейчас проходят переговоры между минобороны, МИД и экспертами других ведомств о том, как помочь Украине. По словам Фиалы, Прага ищет возможность, как поддержать Киев, "чтобы со стороны РФ не дошло до какой-нибудь агрессии или ограничения свободы и независимости Украины".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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