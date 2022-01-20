https://ria.ru/20220120/pomosch-1768818655.html

В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине

В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине - РИА Новости, 20.01.2022

В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине

Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T21:28

2022-01-20T21:28

2022-01-20T21:28

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь военного ведомства Яна Цехмайстерова."Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи", - сказала Цехмайстерова.По словам Цехмайстеровой, глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду 26 января.Ранее в четверг премьер Петр Фиала сообщил журналистам о том, что сейчас проходят переговоры между минобороны, МИД и экспертами других ведомств о том, как помочь Украине. По словам Фиалы, Прага ищет возможность, как поддержать Киев, "чтобы со стороны РФ не дошло до какой-нибудь агрессии или ограничения свободы и независимости Украины".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html

https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766580127.html

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в мире, украина, прага, чехия, нато, минобороны чехии, россия