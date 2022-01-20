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В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине
В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине - РИА Новости, 20.01.2022
В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине
Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:28
2022-01-20T21:28
в мире
украина
прага
чехия
нато
минобороны чехии
россия
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь военного ведомства Яна Цехмайстерова."Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи", - сказала Цехмайстерова.По словам Цехмайстеровой, глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду 26 января.Ранее в четверг премьер Петр Фиала сообщил журналистам о том, что сейчас проходят переговоры между минобороны, МИД и экспертами других ведомств о том, как помочь Украине. По словам Фиалы, Прага ищет возможность, как поддержать Киев, "чтобы со стороны РФ не дошло до какой-нибудь агрессии или ограничения свободы и независимости Украины".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html
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в мире, украина, прага, чехия, нато, минобороны чехии, россия
21:28 20.01.2022
 
В Чехии заявили о готовности направить артснаряды Украине

Минобороны Чехии заявило о готовности направить артснаряды Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артснаряды, это предложение должно еще одобрить правительство страны, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь военного ведомства Яна Цехмайстерова.
"Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи", - сказала Цехмайстерова.
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По словам Цехмайстеровой, глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду 26 января.
Ранее в четверг премьер Петр Фиала сообщил журналистам о том, что сейчас проходят переговоры между минобороны, МИД и экспертами других ведомств о том, как помочь Украине. По словам Фиалы, Прага ищет возможность, как поддержать Киев, "чтобы со стороны РФ не дошло до какой-нибудь агрессии или ограничения свободы и независимости Украины".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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