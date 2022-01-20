https://ria.ru/20220120/pomosch-1768653817.html

Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов

Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 20.01.2022

Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов

Оборонная помощь Украине от США оценивается в 600 миллионов долларов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:23

2022-01-20T01:23

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в мире

украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Оборонная помощь Украине от США оценивается в 600 миллионов долларов, заявил президент США Джо Байден."Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов", — сказал Байден на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220120/vybor-1768653169.html

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в мире, украина, сша, джо байден