https://ria.ru/20220120/pomosch-1768653817.html
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 20.01.2022
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
Оборонная помощь Украине от США оценивается в 600 миллионов долларов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:23
2022-01-20T01:23
2022-01-20T01:25
в мире
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сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Оборонная помощь Украине от США оценивается в 600 миллионов долларов, заявил президент США Джо Байден."Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов", — сказал Байден на пресс-конференции.
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в мире, украина, сша, джо байден
01:23 20.01.2022 (обновлено: 01:25 20.01.2022)
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
Президент Байден: США отправили Украине оборонную помощь на 600 миллионов долларов