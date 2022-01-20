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В Польше нашли способ не платить штраф, наложенный Евросоюзом
В Польше нашли способ не платить штраф, наложенный Евросоюзом - РИА Новости, 20.01.2022
В Польше нашли способ не платить штраф, наложенный Евросоюзом
Польша не должна оплачивать штраф, наложенный судом ЕС за не прекращение работы дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил журналистам в четверг депутат... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:21
2022-01-20T18:21
в мире
варшава
право и справедливость
польша
евросоюз
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польша не должна оплачивать штраф, наложенный судом ЕС за не прекращение работы дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил журналистам в четверг депутат сейма страны от правящей партии "Право и справедливость" Марек Суский"Что до оплаты штрафов – это вопрос к правительству, но из того, что я слышал, Европейский союз в документах о вступлении Польши в ЕС не предусматривал вмешательства в польскую судебную систему. И в связи с этим решения такого рода являются незаконными", - сказал Суский."А выполнение незаконных решений не должно находиться в компетенции польского правительства", - добавил он.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. В решении указывается, что поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.В июле 2021 года суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, работа дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.
https://ria.ru/20211124/polsha-1760608186.html
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в мире, варшава, право и справедливость, польша, евросоюз, еврокомиссия
18:21 20.01.2022
 
В Польше нашли способ не платить штраф, наложенный Евросоюзом

Депутат Суский: Польша не должна оплачивать штраф, наложенный судом ЕС за судебную реформу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польша не должна оплачивать штраф, наложенный судом ЕС за не прекращение работы дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил журналистам в четверг депутат сейма страны от правящей партии "Право и справедливость" Марек Суский
"Что до оплаты штрафов – это вопрос к правительству, но из того, что я слышал, Европейский союз в документах о вступлении Польши в ЕС не предусматривал вмешательства в польскую судебную систему. И в связи с этим решения такого рода являются незаконными", - сказал Суский.
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"А выполнение незаконных решений не должно находиться в компетенции польского правительства", - добавил он.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. В решении указывается, что поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.
В июле 2021 года суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, работа дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.
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