https://ria.ru/20220120/pogoda-1768664847.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 20.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода и температура воздуха до минус 3 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:31
2022-01-20T08:31
2022-01-20T08:31
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода и температура воздуха до минус 3 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние передняя часть северо-атлантического циклона Ида, из-за чего небо продолжит хмуриться, в некоторых местах будет незначительный снег, а южные ветры принесут порцию более тёплого воздуха с температурным фоном на 4 градуса теплее климатической нормы. Поэтому ожидается в Москве облачная погода, преимущественно вечером небольшой снег", - сообщил Тишковец.Температура воздуха минус 1-3 градуса в Москве, в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов. Ветер южный, плотный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, добавил специалист.Специалист отметил, что из-за приближающего к Москве в четверг циклона "Ида" температура по ощущениям будет казаться на 5 градусов ниже несмотря на южный ветер."С приближением циклона "Ида" будет усиливаться ветер и в ощущениях температура будет казаться на 5 градусов ниже, чем она есть на самом деле. Сработает балтийский синдром из-за высокой влажности воздуха - она сейчас составляет 90% относительно влажности воздуха и вот такого, несмотря на то, что он южных направлений, плотного ветра. Совокупность двух этих факторов - влажности и ветра - будет в ощущениях нам давать температуру, отличающуюся от истины", - рассказал Тишковец.Он также сообщил, что основное ухудшение погодных условий и снегопады циклон "Ида" принесёт в пятницу.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: облачная погода и до минус трех градусов ожидаются в Москве в четверг
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Облачная погода и температура воздуха до минус 3 градусов ожидаются в Москве
в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец
.
"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние передняя часть северо-атлантического циклона Ида, из-за чего небо продолжит хмуриться, в некоторых местах будет незначительный снег, а южные ветры принесут порцию более тёплого воздуха с температурным фоном на 4 градуса теплее климатической нормы. Поэтому ожидается в Москве облачная погода, преимущественно вечером небольшой снег", - сообщил Тишковец.
Температура воздуха минус 1-3 градуса в Москве, в Подмосковье
- от 0 до минус 5 градусов. Ветер южный, плотный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, добавил специалист.
Специалист отметил, что из-за приближающего к Москве в четверг циклона "Ида" температура по ощущениям будет казаться на 5 градусов ниже несмотря на южный ветер.
"С приближением циклона "Ида" будет усиливаться ветер и в ощущениях температура будет казаться на 5 градусов ниже, чем она есть на самом деле. Сработает балтийский синдром из-за высокой влажности воздуха - она сейчас составляет 90% относительно влажности воздуха и вот такого, несмотря на то, что он южных направлений, плотного ветра. Совокупность двух этих факторов - влажности и ветра - будет в ощущениях нам давать температуру, отличающуюся от истины", - рассказал Тишковец.
Он также сообщил, что основное ухудшение погодных условий и снегопады циклон "Ида" принесёт в пятницу.