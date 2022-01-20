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"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"
"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород" - РИА Новости, 20.01.2022
"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"
Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш"... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:47
2022-01-20T10:18
безопасность
армия
северодвинск
москва
владимир путин
севмаш
михаил будниченко
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" (Северодвинск) Михаил Будниченко.Ранее источник РИА Новости в ВПК сообщил, что испытания АПЛ "Белгород", носителя морских беспилотников "Посейдон", должны были завершить на "Севмаше" осенью прошлого года.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" — экспериментальная разработка для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше".Лодка изначально относилась к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан в проект 09852 специально для системы "Посейдон".АПЛ "Хабаровск" — штатный носитель "Посейдонов". Все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220113/fregaty-1767525706.html
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безопасность, армия, северодвинск, москва, владимир путин, севмаш, михаил будниченко, россия
02:47 20.01.2022 (обновлено: 10:18 20.01.2022)
 
"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"

Глава "Севмаша" Будниченко: строительство подлодки спецназначения "Белгород" завершается

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" (Северодвинск) Михаил Будниченко.
Ранее источник РИА Новости в ВПК сообщил, что испытания АПЛ "Белгород", носителя морских беспилотников "Посейдон", должны были завершить на "Севмаше" осенью прошлого года.

"На завершающем этапе — АПЛ "Белгород". В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск", — заявил Будниченко в интервью журналу "Завод" ("Севмаш").

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" — экспериментальная разработка для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше".
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Лодка изначально относилась к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан в проект 09852 специально для системы "Посейдон".
АПЛ "Хабаровск" — штатный носитель "Посейдонов". Все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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