02:47 20.01.2022 (обновлено: 10:18 20.01.2022)
"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"
Глава "Севмаша" Будниченко: строительство подлодки спецназначения "Белгород" завершается
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" (Северодвинск) Михаил Будниченко.
Ранее источник РИА Новости в ВПК сообщил, что испытания АПЛ "Белгород", носителя морских беспилотников "Посейдон", должны были завершить на "Севмаше" осенью прошлого года.
"На завершающем этапе — АПЛ "Белгород". В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск", — заявил Будниченко в интервью журналу "Завод" ("Севмаш").
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" — экспериментальная разработка для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше".
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Лодка изначально относилась к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан в проект 09852 специально для системы "Посейдон".
АПЛ "Хабаровск" — штатный носитель "Посейдонов". Все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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