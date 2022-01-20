https://ria.ru/20220120/podlodka-1768657074.html

"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"

"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород" - РИА Новости, 20.01.2022

"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"

Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш"... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T02:47

2022-01-20T02:47

2022-01-20T10:18

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" находится на завершающем этапе, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" (Северодвинск) Михаил Будниченко.Ранее источник РИА Новости в ВПК сообщил, что испытания АПЛ "Белгород", носителя морских беспилотников "Посейдон", должны были завершить на "Севмаше" осенью прошлого года.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" — экспериментальная разработка для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше".Лодка изначально относилась к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан в проект 09852 специально для системы "Посейдон".АПЛ "Хабаровск" — штатный носитель "Посейдонов". Все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://ria.ru/20220113/fregaty-1767525706.html

https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html

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безопасность, армия, северодвинск, москва, владимир путин, севмаш, михаил будниченко, россия