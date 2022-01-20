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Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии - РИА Новости, 21.01.2022
Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
Боевики террористической группировки ИГ* попытались сбежать из тюрьмы курдских формирований "Сирийские демократические силы" в провинции Эль-Хасаке на севере... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-20T23:18
2022-01-21T00:30
в мире
сирия
исламское государство
эль-хасаке
сирийские демократические силы
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БЕЙРУТ, 20 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки ИГ* попытались сбежать из тюрьмы курдских формирований "Сирийские демократические силы" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии, сообщило Сирийское государственное агентство телерадиовещания."В воздухе наблюдается большое количество самолетов коалиции во главе с американскими оккупантами", — добавило агентство.Попытку побега заключенные предприняли после того, как около тюрьмы взорвалась машина со смертником, что привело к гибели нескольких бойцов СДС.В этом районе начались ожесточенные бои между курдскими формированиями и боевиками, предположительно, из числа ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html
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в мире, сирия, исламское государство, эль-хасаке, сирийские демократические силы
23:18 20.01.2022 (обновлено: 00:30 21.01.2022)
 
Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии

SANA: Боевики ИГ попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России)
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России)
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 20 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки ИГ* попытались сбежать из тюрьмы курдских формирований "Сирийские демократические силы" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии, сообщило Сирийское государственное агентство телерадиовещания.
"В воздухе наблюдается большое количество самолетов коалиции во главе с американскими оккупантами", — добавило агентство.
Попытку побега заключенные предприняли после того, как около тюрьмы взорвалась машина со смертником, что привело к гибели нескольких бойцов СДС.
В этом районе начались ожесточенные бои между курдскими формированиями и боевиками, предположительно, из числа ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСирияИсламское государствоЭль-ХасакеСирийские демократические силы
 
 
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