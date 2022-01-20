https://ria.ru/20220120/pobeg-1768827148.html

Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии

Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии - РИА Новости, 21.01.2022

Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии

Боевики террористической группировки ИГ* попытались сбежать из тюрьмы курдских формирований "Сирийские демократические силы" в провинции Эль-Хасаке на севере... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-20T23:18

2022-01-20T23:18

2022-01-21T00:30

в мире

сирия

исламское государство

эль-хасаке

сирийские демократические силы

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БЕЙРУТ, 20 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки ИГ* попытались сбежать из тюрьмы курдских формирований "Сирийские демократические силы" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии, сообщило Сирийское государственное агентство телерадиовещания."В воздухе наблюдается большое количество самолетов коалиции во главе с американскими оккупантами", — добавило агентство.Попытку побега заключенные предприняли после того, как около тюрьмы взорвалась машина со смертником, что привело к гибели нескольких бойцов СДС.В этом районе начались ожесточенные бои между курдскими формированиями и боевиками, предположительно, из числа ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html

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в мире, сирия, исламское государство, эль-хасаке, сирийские демократические силы