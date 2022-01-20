https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html

Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.01.2022

Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-20T22:56

2022-01-20T22:56

2022-01-21T00:06

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киев

турция

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип Эрдоган, не идет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. "По этой встрече нет ничего. <...> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал пресс-секретарь главы государства.О том, что Эрдоган приглашает Путина и Зеленского провести переговоры, стало известно накануне. Как позднее отметил президент Турции, Анкара надеется, что два лидера смогут пообщаться "с глазу на глаз, лицом к лицу".Конфликт на востоке Украины продолжается почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности обсуждают на встречах контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в стабилизации ситуации в соседнем государстве.

https://ria.ru/20220120/donbass-1768770450.html

https://ria.ru/20220119/priglashenie-1768635350.html

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в мире, киев, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия