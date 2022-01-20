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Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского
Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.01.2022
Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского
Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-20T22:56
2022-01-21T00:06
в мире
киев
турция
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип Эрдоган, не идет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. "По этой встрече нет ничего. &lt;...&gt; Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал пресс-секретарь главы государства.О том, что Эрдоган приглашает Путина и Зеленского провести переговоры, стало известно накануне. Как позднее отметил президент Турции, Анкара надеется, что два лидера смогут пообщаться "с глазу на глаз, лицом к лицу".Конфликт на востоке Украины продолжается почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности обсуждают на встречах контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в стабилизации ситуации в соседнем государстве.
https://ria.ru/20220120/donbass-1768770450.html
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в мире, киев, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия
22:56 20.01.2022 (обновлено: 00:06 21.01.2022)
 
Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Песков об идее Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского: по ней ничего нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип Эрдоган, не идет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По этой встрече нет ничего. <...> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 17:02
Источник: Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле
О том, что Эрдоган приглашает Путина и Зеленского провести переговоры, стало известно накануне. Как позднее отметил президент Турции, Анкара надеется, что два лидера смогут пообщаться "с глазу на глаз, лицом к лицу".
Конфликт на востоке Украины продолжается почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности обсуждают на встречах контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в стабилизации ситуации в соседнем государстве.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 20:45
На Украине отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию
 
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