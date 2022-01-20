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Россия ожидает ответа от США по гарантиям безопасности, заявил Песков

Россия ожидает ответа от США по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2022

Россия ожидает ответа от США по гарантиям безопасности, заявил Песков

Россия ожидает на днях письменного ответа от США по гарантиям безопасности, не обязательно завтра, может быть, и на следующей неделе, сообщил журналистам в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:34

2022-01-20T12:34

2022-01-20T12:42

сша

дмитрий песков

россия

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нато

мария захарова

энтони блинкен

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия ожидает на днях письменного ответа от США по гарантиям безопасности, не обязательно завтра, может быть, и на следующей неделе, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится 21 января в Женеве, стороны обсудят документы "о гарантиях безопасности", а также попытаются "определиться с возможными дальнейшими шагами" по переговорам по гарантиям безопасности."Время имеет (значение). Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеет ли значение время, когда будет получен ответ.На вопрос, будет ли приемлемо для России ответ на следующей неделе, Песков ответил утвердительно.

сша

россия

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сша, дмитрий песков, россия, москва, нато, мария захарова, энтони блинкен