https://ria.ru/20220120/pereimenovanie-1768728674.html

Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве

Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 20.01.2022

Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:06

2022-01-20T14:06

2022-01-20T14:06

общество

москва

владимир высоцкий (автор песен)

московская городская дума

сергей митрохин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого."В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою инициативу о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журналистов. Я эту инициативу выдвинул еще в 2013 году", - сказал Митрохин РИА Новости.Он напомнил, что предложил такое переименование в связи с 75-летием Высоцкого. "Тут двойная выгода: во-первых, это память о Высоцком, который народный бард, поэт, символ нашей культуры огромного значения, с другой стороны, я против, чтобы такая огромная магистраль носила имя палача, узурпатора власти Ульянова-Ленина. Вот такой двойной подтекст был у моего предложения. Но потом все эту тему забыли, вдруг она снова появилась", - добавил депутат Мосгордумы.По его словам, можно только поддержать возврат к рассмотрению инициативы о переименовании проспекта в честь Высоцкого. "Естественно, можно сделать это и к 85-летию Высоцкого в следующем году", - считает политик.

https://ria.ru/20210608/luzhkov-1736098162.html

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общество, москва, владимир высоцкий (автор песен), московская городская дума, сергей митрохин