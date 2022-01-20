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Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве
Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 20.01.2022
Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:06
2022-01-20T14:06
общество
москва
владимир высоцкий (автор песен)
московская городская дума
сергей митрохин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого."В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою инициативу о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журналистов. Я эту инициативу выдвинул еще в 2013 году", - сказал Митрохин РИА Новости.Он напомнил, что предложил такое переименование в связи с 75-летием Высоцкого. "Тут двойная выгода: во-первых, это память о Высоцком, который народный бард, поэт, символ нашей культуры огромного значения, с другой стороны, я против, чтобы такая огромная магистраль носила имя палача, узурпатора власти Ульянова-Ленина. Вот такой двойной подтекст был у моего предложения. Но потом все эту тему забыли, вдруг она снова появилась", - добавил депутат Мосгордумы.По его словам, можно только поддержать возврат к рассмотрению инициативы о переименовании проспекта в честь Высоцкого. "Естественно, можно сделать это и к 85-летию Высоцкого в следующем году", - считает политик.
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общество, москва, владимир высоцкий (автор песен), московская городская дума, сергей митрохин
14:06 20.01.2022
 
Митрохин выступил за переименование Ленинского проспекта в Москве

Депутат Митрохин сообщил о намерении МГД обсудить идею переименования Ленинского проспекта

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого.
"В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою инициативу о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журналистов. Я эту инициативу выдвинул еще в 2013 году", - сказал Митрохин РИА Новости.
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Он напомнил, что предложил такое переименование в связи с 75-летием Высоцкого. "Тут двойная выгода: во-первых, это память о Высоцком, который народный бард, поэт, символ нашей культуры огромного значения, с другой стороны, я против, чтобы такая огромная магистраль носила имя палача, узурпатора власти Ульянова-Ленина. Вот такой двойной подтекст был у моего предложения. Но потом все эту тему забыли, вдруг она снова появилась", - добавил депутат Мосгордумы.
По его словам, можно только поддержать возврат к рассмотрению инициативы о переименовании проспекта в честь Высоцкого. "Естественно, можно сделать это и к 85-летию Высоцкого в следующем году", - считает политик.
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