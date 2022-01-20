Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/peregovory-1768817940.html
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред - РИА Новости, 20.01.2022
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред
Евросоюз сам себя изолировал от участия в переговорах по гарантиям безопасности, заблокировав диалоги с Россией, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:17
2022-01-20T21:38
в мире
брюссель
россия
сша
москва
евросоюз
нато
владимир чижов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз сам себя изолировал от участия в переговорах по гарантиям безопасности, заблокировав диалоги с Россией, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию - что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом "а где же наше место за столом?". Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Чижов, Россия не видит добавленной стоимости для Евросоюза в дискуссиях, которые были в Женеве и Брюсселе. По его словам, предметом этих дискуссий являются вопросы жесткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не является военным блоком, о чем сам заявляет."С Евросоюзом мы можем говорить о других вопросах. Второе - но ведь сам Евросоюз фактически сам себя изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности", - подчеркнул Чижов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
https://ria.ru/20220119/nato-1768557857.html
https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html
брюссель
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5ae3546ead0dfdad106932b40902522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, россия, сша, москва, евросоюз, нато, владимир чижов, совет россия-нато
21:17 20.01.2022 (обновлено: 21:38 20.01.2022)
 
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред

Постпред при ЕС Чижов: ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз сам себя изолировал от участия в переговорах по гарантиям безопасности, заблокировав диалоги с Россией, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию - что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом "а где же наше место за столом?". Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 14:51
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО
Как отметил Чижов, Россия не видит добавленной стоимости для Евросоюза в дискуссиях, которые были в Женеве и Брюсселе. По его словам, предметом этих дискуссий являются вопросы жесткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не является военным блоком, о чем сам заявляет.
"С Евросоюзом мы можем говорить о других вопросах. Второе - но ведь сам Евросоюз фактически сам себя изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности", - подчеркнул Чижов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 03:50
Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии
 
В миреБрюссельРоссияСШАМоскваЕвросоюзНАТОВладимир ЧижовСовет Россия-НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Лента новостейМолния
Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ