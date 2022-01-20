21:17 20.01.2022 (обновлено: 21:38 20.01.2022)
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред
Постпред при ЕС Чижов: ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз сам себя изолировал от участия в переговорах по гарантиям безопасности, заблокировав диалоги с Россией, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию - что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом "а где же наше место за столом?". Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Чижов, Россия не видит добавленной стоимости для Евросоюза в дискуссиях, которые были в Женеве и Брюсселе. По его словам, предметом этих дискуссий являются вопросы жесткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не является военным блоком, о чем сам заявляет.
"С Евросоюзом мы можем говорить о других вопросах. Второе - но ведь сам Евросоюз фактически сам себя изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности", - подчеркнул Чижов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.