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Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 20.01.2022
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:57
2022-01-20T20:57
2022-01-20T20:57
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу в Женеве приведу к деэскалации, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском любой эскалации, в том числе военной в этой части мира. Он продолжает призывать к диалогу", - сказал Дюжаррик."Завтра пройдет встреча между госсекретарем и главой МИД и мы надеемся, что она приведет к деэскалции", - добавил он.
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в мире, сша, оон, сергей лавров, стефан дюжаррик, энтони блинкен, антониу гутерреш, россия
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН Гутерреш: надеюсь, что переговоры Лаврова и Блинкена приведут к деэскалации