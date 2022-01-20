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Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 20.01.2022
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:57
2022-01-20T20:57
в мире
сша
оон
сергей лавров
стефан дюжаррик
энтони блинкен
антониу гутерреш
россия
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу в Женеве приведу к деэскалации, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском любой эскалации, в том числе военной в этой части мира. Он продолжает призывать к диалогу", - сказал Дюжаррик."Завтра пройдет встреча между госсекретарем и главой МИД и мы надеемся, что она приведет к деэскалции", - добавил он.
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в мире, сша, оон, сергей лавров, стефан дюжаррик, энтони блинкен, антониу гутерреш, россия
20:57 20.01.2022
 
Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена

Генсек ООН Гутерреш: надеюсь, что переговоры Лаврова и Блинкена приведут к деэскалации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ООН, 20 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу в Женеве приведу к деэскалации, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском любой эскалации, в том числе военной в этой части мира. Он продолжает призывать к диалогу", - сказал Дюжаррик.
"Завтра пройдет встреча между госсекретарем и главой МИД и мы надеемся, что она приведет к деэскалции", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 20:28
Встреча Лаврова и Блинкена может стать прорывной, считает дипломат
 
В миреСШАООНСергей ЛавровСтефан ДюжаррикЭнтони БлинкенАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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