https://ria.ru/20220120/peregovory-1768816608.html

Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена

Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 20.01.2022

Генсек ООН рассказал, чего ждет от встречи Лаврова и Блинкена

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:57

2022-01-20T20:57

2022-01-20T20:57

в мире

сша

оон

сергей лавров

стефан дюжаррик

энтони блинкен

антониу гутерреш

россия

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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском военной эскалации на Украине, надеется, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу в Женеве приведу к деэскалации, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском любой эскалации, в том числе военной в этой части мира. Он продолжает призывать к диалогу", - сказал Дюжаррик."Завтра пройдет встреча между госсекретарем и главой МИД и мы надеемся, что она приведет к деэскалции", - добавил он.

https://ria.ru/20220119/proryv-1768633021.html

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в мире, сша, оон, сергей лавров, стефан дюжаррик, энтони блинкен, антониу гутерреш, россия