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Российский дипломат надеется на прогресс в переговорах с США

Российский дипломат надеется на прогресс в переговорах с США - РИА Новости, 20.01.2022

Российский дипломат надеется на прогресс в переговорах с США

Москва надеется что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена привнесет прогресс в переговорах по гарантиям безопасности, Москва... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:59

2022-01-20T17:59

2022-01-20T17:59

политика

сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

константин гаврилов

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва надеется что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена привнесет прогресс в переговорах по гарантиям безопасности, Москва настроена оптимистично, сказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Встреча запланирована на пятницу в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

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политика, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия, константин гаврилов