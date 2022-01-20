Российский дипломат надеется на прогресс в переговорах с США
Дипломат Гаврилов надеется на прогресс в переговорах после встречи Лаврова и Блинкена
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва надеется что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена привнесет прогресс в переговорах по гарантиям безопасности, Москва настроена оптимистично, сказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Я думаю, что встреча министра Лаврова и госсекретаря Блинкена поможет добиться прогресса в этих дискуссиях (по гарантиям безопасности)... Конечно, мы готовы (к дискуссиям) и настроены оптимистично, мы готовы к непредвиденному развитию ситуации, но надеемся на лучшее", - сказал Гаврилов в интервью RT.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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