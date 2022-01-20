01:05 20.01.2022 (обновлено: 01:21 20.01.2022)
Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
Президент США Байден: три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.
"Пока три встречи, которые у нас прошли — (в рамках ) ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата", — сказал Байден.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.