https://ria.ru/20220120/peregovory-1768653049.html

Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией

Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией - РИА Новости, 20.01.2022

Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией

Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:05

2022-01-20T01:05

2022-01-20T01:21

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220120/voyna-1768652241.html

сша

россия

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вашингтон

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в мире, сша, джо байден, россия, москва, нато, вашингтон