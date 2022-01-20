https://ria.ru/20220120/pensiya-1768651200.html

Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов

Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов - РИА Новости, 20.01.2022

Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов

Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T00:23

2022-01-20T00:23

2022-01-20T00:23

общество

пенсия

владимир путин

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

александр жуков

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду одобрил инициативу ко второму чтению.До этого президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

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общество, пенсия, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия