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Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов - РИА Новости, 20.01.2022
Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:23
2022-01-20T00:23
2022-01-20T00:23
общество
пенсия
владимир путин
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр жуков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду одобрил инициативу ко второму чтению.До этого президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.
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общество, пенсия, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия
Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
Госдума в четверг рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов с 2022 года