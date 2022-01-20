https://ria.ru/20220120/pensii-1768712782.html

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента - РИА Новости, 20.01.2022

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Документ включили в проект повестки... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:02

2022-01-20T13:02

2022-01-20T17:26

общество

госдума рф

александр жуков

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Документ включили в проект повестки заседания Совфеда 26 января.Депутаты приняли решение единогласно.Правительство внесло эту норму в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ранее сообщил, что средний размер пенсии в итоге составит 18 984 рубля.До этого президент России Владимир Путин поручил правительству пересчитать индексацию с учетом реальной, а не прогнозируемой инфляции.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. "Необходимые средства в бюджете есть", — добавил он.Страховые пенсии уже повысили с 1 января на 5,9 процента — в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по которому инфляция в прошлом году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но фактически она оказалась выше прогноза — 8,4 процента. А реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре, по подсчетам Росстата, снизился на 2,8 процента в годовом выражении.

https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

https://ria.ru/20220112/dopraskhody-1767530918.html

https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html

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общество, госдума рф, александр жуков, россия