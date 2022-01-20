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Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 20.01.2022
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:49
2022-01-20T12:49
общество
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.
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общество, госдума рф
12:49 20.01.2022
 
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% с первого января

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.
Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.
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