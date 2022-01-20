https://ria.ru/20220120/pensii-1768709729.html

Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 20.01.2022

Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:49

2022-01-20T12:49

2022-01-20T12:49

общество

госдума рф

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

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общество, госдума рф