https://ria.ru/20220120/pensii-1768709729.html
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 20.01.2022
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:49
2022-01-20T12:49
2022-01-20T12:49
общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.
https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html
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общество, госдума рф
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% с первого января