https://ria.ru/20220120/pedofil-1768726910.html

В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности

В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности - РИА Новости, 20.01.2022

В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности

Педофил задержан в Комсомольске-на-Амуре за изнасилования 10-летней давности, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:58

2022-01-20T13:58

2022-01-20T13:58

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Педофил задержан в Комсомольске-на-Амуре за изнасилования 10-летней давности, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Следствием установлено, что в январе 2022 года в СМИ 21-летней уроженкой Комсомольска-на-Амуре опубликована информация о совершении в отношении нее и ее подруги в детстве особо тяжких преступлений полового характера.Как рассказывала в интервью потерпевшая, ее насиловали мужчины, когда ей было еще 9 лет, платили за это от 200 до 500 рублей. Желающих делать это с детьми было несколько, делилась воспоминаниями она, пострадали несколько детей, им было от 9 до 17 лет. В детстве она жила в неблагополучной семье, где ее била мать, позже попала в детдом. Как утверждала потерпевшая, о сложившейся ситуации знали многие взрослые, в том числе работники учреждения, но ничего не предпринимали. Уже взрослой девушка решила наказать педофилов и стала расследовать события прошлых лет, привлекая бывших жертв. Он также заявила, что в правоохранительных органах ход делу не давали."Продолжается расследование уголовного дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержан мужчина 1960 года рождения, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.Отмечается, что молодые женщины допрошены в качестве потерпевших, ведется сбор доказательств.

https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия