Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/pedofil-1768726910.html
В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности
В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности - РИА Новости, 20.01.2022
В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности
Педофил задержан в Комсомольске-на-Амуре за изнасилования 10-летней давности, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:58
2022-01-20T13:58
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Педофил задержан в Комсомольске-на-Амуре за изнасилования 10-летней давности, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Следствием установлено, что в январе 2022 года в СМИ 21-летней уроженкой Комсомольска-на-Амуре опубликована информация о совершении в отношении нее и ее подруги в детстве особо тяжких преступлений полового характера.Как рассказывала в интервью потерпевшая, ее насиловали мужчины, когда ей было еще 9 лет, платили за это от 200 до 500 рублей. Желающих делать это с детьми было несколько, делилась воспоминаниями она, пострадали несколько детей, им было от 9 до 17 лет. В детстве она жила в неблагополучной семье, где ее била мать, позже попала в детдом. Как утверждала потерпевшая, о сложившейся ситуации знали многие взрослые, в том числе работники учреждения, но ничего не предпринимали. Уже взрослой девушка решила наказать педофилов и стала расследовать события прошлых лет, привлекая бывших жертв. Он также заявила, что в правоохранительных органах ход делу не давали."Продолжается расследование уголовного дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержан мужчина 1960 года рождения, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.Отмечается, что молодые женщины допрошены в качестве потерпевших, ведется сбор доказательств.
https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html
https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:58 20.01.2022
 
В Приамурье задержали педофила за преступления десятилетней давности

В Комсомольске-на-Амуре задержали педофила, десять лет назад насиловавшего девочек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Педофил задержан в Комсомольске-на-Амуре за изнасилования 10-летней давности, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Следствием установлено, что в январе 2022 года в СМИ 21-летней уроженкой Комсомольска-на-Амуре опубликована информация о совершении в отношении нее и ее подруги в детстве особо тяжких преступлений полового характера.
Детский велосипед и самокат возле скамейки в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября 2021, 08:00
"Будут чаще убивать": ужесточат ли наказание для педофилов
Как рассказывала в интервью потерпевшая, ее насиловали мужчины, когда ей было еще 9 лет, платили за это от 200 до 500 рублей. Желающих делать это с детьми было несколько, делилась воспоминаниями она, пострадали несколько детей, им было от 9 до 17 лет. В детстве она жила в неблагополучной семье, где ее била мать, позже попала в детдом. Как утверждала потерпевшая, о сложившейся ситуации знали многие взрослые, в том числе работники учреждения, но ничего не предпринимали. Уже взрослой девушка решила наказать педофилов и стала расследовать события прошлых лет, привлекая бывших жертв. Он также заявила, что в правоохранительных органах ход делу не давали.
"Продолжается расследование уголовного дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержан мужчина 1960 года рождения, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что молодые женщины допрошены в качестве потерпевших, ведется сбор доказательств.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 16:09
Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Лента новостейМолния
Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ