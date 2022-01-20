https://ria.ru/20220120/pasport-1768650274.html
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта - РИА Новости, 20.01.2022
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта
Обработка персональных данных, которые содержатся в том числе и в паспорте, разрешена только с согласия гражданина, напомнила в беседе агентством "Прайм" юрист... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:15
2022-01-20T02:15
2022-01-20T02:15
общество
паспорт
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
европейская юридическая служба
юлия цын
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Обработка персональных данных, которые содержатся в том числе и в паспорте, разрешена только с согласия гражданина, напомнила в беседе агентством "Прайм" юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.В связи с этим не все организации имеют право требовать копию паспорта, сказала юрист. Например, в магазине при возврате товара.Более того, по словам эксперта, можно направить жалобу в Роскомнадзор на организацию, которая незаконно потребовала копию паспорта и использовала ее. Можно также обратиться в суд за компенсацией морального вреда, посоветовала собеседница агентства.
https://ria.ru/20211111/pasport-1758485598.html
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общество, паспорт, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, европейская юридическая служба, юлия цын
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта
Юрист Цын: копию паспорта могут требовать только организации из реестра Роскомнадзора