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Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта - РИА Новости, 20.01.2022
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта
Обработка персональных данных, которые содержатся в том числе и в паспорте, разрешена только с согласия гражданина, напомнила в беседе агентством "Прайм" юрист... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:15
2022-01-20T02:15
общество
паспорт
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
европейская юридическая служба
юлия цын
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Обработка персональных данных, которые содержатся в том числе и в паспорте, разрешена только с согласия гражданина, напомнила в беседе агентством "Прайм" юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.В связи с этим не все организации имеют право требовать копию паспорта, сказала юрист. Например, в магазине при возврате товара.Более того, по словам эксперта, можно направить жалобу в Роскомнадзор на организацию, которая незаконно потребовала копию паспорта и использовала ее. Можно также обратиться в суд за компенсацией морального вреда, посоветовала собеседница агентства.
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общество, паспорт, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, европейская юридическая служба, юлия цын
02:15 20.01.2022
 
Специалист рассказала о компенсации за снятие копии с паспорта

Юрист Цын: копию паспорта могут требовать только организации из реестра Роскомнадзора

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Обработка персональных данных, которые содержатся в том числе и в паспорте, разрешена только с согласия гражданина, напомнила в беседе агентством "Прайм" юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.
В связи с этим не все организации имеют право требовать копию паспорта, сказала юрист. Например, в магазине при возврате товара.
"Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний", — отметила Цын.
Более того, по словам эксперта, можно направить жалобу в Роскомнадзор на организацию, которая незаконно потребовала копию паспорта и использовала ее. Можно также обратиться в суд за компенсацией морального вреда, посоветовала собеседница агентства.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 01:15
Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
 
ОбществоПаспортФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияЕвропейская Юридическая СлужбаЮлия Цын
 
 
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