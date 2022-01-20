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Россия надеется получить от Блинкена ответ на предложения, заявил постпред

Россия надеется получить от Блинкена ответ на предложения, заявил постпред - РИА Новости, 20.01.2022

Россия надеется получить от Блинкена ответ на предложения, заявил постпред

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия надеется получить от американского госсекретаря Энтони Блинкена ответ США на предложения РФ по... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:06

2022-01-20T22:06

2022-01-20T22:06

в мире

сша

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обсе

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия надеется получить от американского госсекретаря Энтони Блинкена ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности.Блинкен в пятницу проведет в Женеве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Чижов выразил надежду, что Блинкен принесет на встречу ответы на российские предложения."Я бы надеялся, что госсекретарь Блинкен приедет в Женеву не с пустыми руками, а с обещанными ответами на российские предложения по гарантиям безопасности, которые были переданы США и странам НАТО", - заявил Чижов телеканалу CNBC.По его словам, если США "нужно дополнительное время, это можно обсудить"."Но мы ждем письменный ответ", - заявил Чижов.Он также выразил надежду, что предстоящая встреча Лаврова и Блинкена поможет снизить существующую напряженность.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20220120/nato-1768819272.html

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в мире, сша, москва, евросоюз, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен, россия