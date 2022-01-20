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Белый дом пригрозил России "жестким ответом" в случае эскалации на Украине

Белый дом пригрозил России "жестким ответом" в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022

Белый дом пригрозил России "жестким ответом" в случае эскалации на Украине

Штаты и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в письменном заявлении... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:17

2022-01-20T03:17

2022-01-20T06:59

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Штаты и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.При этом в администрации президента США в очередной раз не предоставили доказательств приписываемых Москве агрессивных намерений.Представитель Белого дома добавила, что, по информации Вашингтона, "у России есть обширный арсенал средств агрессии", не подразумевающих ведения боевых действий, например, хакерские атаки."Сегодня президент (Джо Байден. — Прим. ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный и сплоченный ответ", — указала Псаки.Как уточнили американские СМИ, обнародованное заявление Псаки призвано прояснить озвученную президентом на пресс-конференции позицию касательно России и Украины. Во время мероприятия Байден допустил, что "незначительное вторжение на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". В случае эскалации кризиса вокруг Украины он также пообещал невиданные ранее санкции, подразумевающие, в частности, запрет на операции с долларом. При этом американский лидер выразил мнение, что Путин "проверяет Запад", но к войне с ним не стремится.На слова Байдена обратили внимание ведущие американские издания, отметившие, что глава Белого дома "вносил путаницу" и давал невнятные ответы, рассуждая по проблеме кризиса вокруг Украины.США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220120/khalatnost-1768656116.html

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

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