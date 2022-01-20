03:17 20.01.2022 (обновлено: 06:59 20.01.2022)
Белый дом пригрозил России "жестким ответом" в случае эскалации на Украине
Псаки пригрозила России "скорым и жестким" ответом в случае эскалации вокруг Украины
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Штаты и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
При этом в администрации президента США в очередной раз не предоставили доказательств приписываемых Москве агрессивных намерений.
"Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это <...> будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников", — заявила Псаки.
Представитель Белого дома добавила, что, по информации Вашингтона, "у России есть обширный арсенал средств агрессии", не подразумевающих ведения боевых действий, например, хакерские атаки.
"Сегодня президент (Джо Байден. — Прим. ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный и сплоченный ответ", — указала Псаки.
Как уточнили американские СМИ, обнародованное заявление Псаки призвано прояснить озвученную президентом на пресс-конференции позицию касательно России и Украины. Во время мероприятия Байден допустил, что "незначительное вторжение на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". В случае эскалации кризиса вокруг Украины он также пообещал невиданные ранее санкции, подразумевающие, в частности, запрет на операции с долларом. При этом американский лидер выразил мнение, что Путин "проверяет Запад", но к войне с ним не стремится.
На слова Байдена обратили внимание ведущие американские издания, отметившие, что глава Белого дома "вносил путаницу" и давал невнятные ответы, рассуждая по проблеме кризиса вокруг Украины.
На слова Байдена обратили внимание ведущие американские издания, отметившие, что глава Белого дома "вносил путаницу" и давал невнятные ответы, рассуждая по проблеме кризиса вокруг Украины.
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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