https://ria.ru/20220120/oskorblenie-1768788628.html

СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве

СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве - РИА Новости, 20.01.2022

СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:10

2022-01-20T18:10

2022-01-20T19:23

религия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".Иванова добавила, что подозреваемую 1981 года рождения скоро доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также сотрудники допросят других людей, принимавших участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.

https://ria.ru/20220120/mechet-1768723508.html

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москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия