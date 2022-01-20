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Религия
https://ria.ru/20220120/oskorblenie-1768788628.html
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве - РИА Новости, 20.01.2022
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве
Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:10
2022-01-20T19:23
религия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".Иванова добавила, что подозреваемую 1981 года рождения скоро доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также сотрудники допросят других людей, принимавших участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
18:10 20.01.2022 (обновлено: 19:23 20.01.2022)
 

СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово
Сотрудник следственного комитета РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <> "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказала она.

По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".
Иванова добавила, что подозреваемую 1981 года рождения скоро доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также сотрудники допросят других людей, принимавших участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
13:46Религия
В Совете муфтиев отреагировали на провокационную фотосессию на фоне мечети
 
РелигияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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