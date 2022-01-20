https://ria.ru/20220120/oskorblenie-1768788628.html
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве - РИА Новости, 20.01.2022
СК возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве
Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:10
2022-01-20T18:10
2022-01-20T19:23
религия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".Иванова добавила, что подозреваемую 1981 года рождения скоро доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также сотрудники допросят других людей, принимавших участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.
https://ria.ru/20220120/mechet-1768723508.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказала она.
По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве
, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".
Иванова добавила, что подозреваемую 1981 года рождения скоро доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также сотрудники допросят других людей, принимавших участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.