https://ria.ru/20220120/ordena-1768804492.html

Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей - РИА Новости, 20.01.2022

Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:26

2022-01-20T19:26

2022-01-20T19:26

общество

томская область

ростовская область

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед отечеством" 3-й степени Голубева Василия Юрьевича - губернатора Ростовской области... За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Жвачкина Сергея Анатольевича - губернатора Томской области", - говорится в указе.Жвачкин, отмечающий в четверг 65-летие, руководит Томской областью с 2012 года, а 64-летний Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010-го.

https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html

томская область

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, томская область, ростовская область, владимир путин, россия