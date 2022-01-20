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Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей
Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей - РИА Новости, 20.01.2022
Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей
Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:26
2022-01-20T19:26
общество
томская область
ростовская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед отечеством" 3-й степени Голубева Василия Юрьевича - губернатора Ростовской области... За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Жвачкина Сергея Анатольевича - губернатора Томской области", - говорится в указе.Жвачкин, отмечающий в четверг 65-летие, руководит Томской областью с 2012 года, а 64-летний Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010-го.
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общество, томская область, ростовская область, владимир путин, россия
19:26 20.01.2022
 
Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Путин наградил орденами губернаторов Томской и Ростовской областей Жвачкина и Голубева

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов и многолетнюю добросовестную работу.
Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед отечеством" 3-й степени Голубева Василия Юрьевича - губернатора Ростовской области... За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Жвачкина Сергея Анатольевича - губернатора Томской области", - говорится в указе.
Жвачкин, отмечающий в четверг 65-летие, руководит Томской областью с 2012 года, а 64-летний Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010-го.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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