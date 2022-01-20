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Наука
https://ria.ru/20220120/omikron-1768767582.html
Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "омикрона"
Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "омикрона"
Американские ученые выяснили, что у переболевших "омикроном" формируется иммунитет против этого штамма коронавируса и частично усиливается защита от других... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:02
2022-01-20T17:02
наука
сша
здоровье
биология
иммунитет
коронавирус covid-19
антитела
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у переболевших "омикроном" формируется иммунитет против этого штамма коронавируса и частично усиливается защита от других вариантов SARS-CoV-2, включая "дельту". Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.org.Исследователи изучили перекрестное действие трех штаммов коронавируса — первичного "уханьского" штамма WA1, а также вариантов "дельта" и "омикрон" — на трансгенных мышах с повышенной экспрессией человеческого ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Животным вводили интраназально три варианта вируса, а затем следили за их состоянием в течение семи дней.Чтобы определить динамику репликации вируса, ученые измеряли количество инфекционных частиц и экспрессию вирусной РНК в дыхательных путях и легких инфицированных мышей. Затем легкие грызунов исследовали на экспрессию мРНК маркеров воспаления и врожденного иммунитета, анализировали уровень провоспалительной реакции, с которой связан цитокиновый шторм, а также оценивали истощение Т-клеток на поздних стадиях инфекции.Сыворотку от инфицированных мышей собирали и проверяли эффективности образовавшихся в ней антител против штаммов SARS-CoV-2 WA1, "альфа", "бета", дельта" и "омикрон". В результате авторы смогли оценить уровень перекрестного гуморального ответа, вызванного инфекциями трех разных штаммов и рассчитать титры нейтрализации отдельных сывороток против различных штаммов вируса.Исследователи отметили, что у мышей, инфицированных штаммами WA1 и "дельта", в течение семи дней после заражения развивались такие признаки, как гипотермия, вялость и значительная потеря веса, и для 60 процентов животных из этой группы эксперимент пришлось прекратить из-за угрозы гибели. В верхних дыхательных путях и легких у них отмечали высокие титры вируса.Инфицированные "омикроном", напротив, выглядели совершенно нормальными, а репликация вируса в дыхательных путях у них была намного ниже. В образцах из дыхательных путей инфекционные титры Омикрона со временем снижались меньше, чем в легких. Через четыре-семь дней репликация вируса в целом прекратилась.В то время, как инфекция WA1 и "дельты" быстро генерировала высокие провоспалительные маркеры COVID-19, "омикрон" не вызывал значительных изменений в индукции интерферона, хотя врожденный Т-клеточный иммунитет включался.Что касается перекрестной иммунизации, то сыворотка от мышей, инфицированных "дельтой", наиболее эффективно нейтрализовала все штаммы, кроме "беты", в то время как сыворотка с "омикроном" была действенной только против "омикрона", оказывая минимальное нейтрализующее действие на другие штаммы.Авторы отмечают, что все результаты получены при изучении естественной перекрестной иммунизации, без учета эффекта вакцин."У вакцинированных людей инфекция "омикрон" должна эффективно индуцировать иммунитет против самой себя и усиливать защиту от других вариантов", — пишут авторы статьи.
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сша, здоровье, биология, иммунитет, коронавирус covid-19, антитела
17:02 20.01.2022
 
Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "омикрона"

Биологи установили, что штамм "омикрон" эффективно индуцирует иммунитет против самого себя

© Depositphotos / GorodenkoffЛабораторные мыши
Лабораторные мыши - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у переболевших "омикроном" формируется иммунитет против этого штамма коронавируса и частично усиливается защита от других вариантов SARS-CoV-2, включая "дельту". Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.org.
Исследователи изучили перекрестное действие трех штаммов коронавируса — первичного "уханьского" штамма WA1, а также вариантов "дельта" и "омикрон" — на трансгенных мышах с повышенной экспрессией человеческого ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Животным вводили интраназально три варианта вируса, а затем следили за их состоянием в течение семи дней.
Чтобы определить динамику репликации вируса, ученые измеряли количество инфекционных частиц и экспрессию вирусной РНК в дыхательных путях и легких инфицированных мышей. Затем легкие грызунов исследовали на экспрессию мРНК маркеров воспаления и врожденного иммунитета, анализировали уровень провоспалительной реакции, с которой связан цитокиновый шторм, а также оценивали истощение Т-клеток на поздних стадиях инфекции.
Сыворотку от инфицированных мышей собирали и проверяли эффективности образовавшихся в ней антител против штаммов SARS-CoV-2 WA1, "альфа", "бета", дельта" и "омикрон". В результате авторы смогли оценить уровень перекрестного гуморального ответа, вызванного инфекциями трех разных штаммов и рассчитать титры нейтрализации отдельных сывороток против различных штаммов вируса.
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Исследователи отметили, что у мышей, инфицированных штаммами WA1 и "дельта", в течение семи дней после заражения развивались такие признаки, как гипотермия, вялость и значительная потеря веса, и для 60 процентов животных из этой группы эксперимент пришлось прекратить из-за угрозы гибели. В верхних дыхательных путях и легких у них отмечали высокие титры вируса.
Инфицированные "омикроном", напротив, выглядели совершенно нормальными, а репликация вируса в дыхательных путях у них была намного ниже. В образцах из дыхательных путей инфекционные титры Омикрона со временем снижались меньше, чем в легких. Через четыре-семь дней репликация вируса в целом прекратилась.
В то время, как инфекция WA1 и "дельты" быстро генерировала высокие провоспалительные маркеры COVID-19, "омикрон" не вызывал значительных изменений в индукции интерферона, хотя врожденный Т-клеточный иммунитет включался.
Что касается перекрестной иммунизации, то сыворотка от мышей, инфицированных "дельтой", наиболее эффективно нейтрализовала все штаммы, кроме "беты", в то время как сыворотка с "омикроном" была действенной только против "омикрона", оказывая минимальное нейтрализующее действие на другие штаммы.
Авторы отмечают, что все результаты получены при изучении естественной перекрестной иммунизации, без учета эффекта вакцин.
"У вакцинированных людей инфекция "омикрон" должна эффективно индуцировать иммунитет против самой себя и усиливать защиту от других вариантов", — пишут авторы статьи.
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