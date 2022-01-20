https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html

"Грядет ковидный Армагеддон". Во что мутирует омикрон-штамм

Врач рассказал, чем опасен омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 20.01.2022

"Грядет ковидный Армагеддон". Во что мутирует омикрон-штамм

Профессор эпидемиологии Лиам Смит в беседе с CNBC призвал "не расслабляться" из-за сообщений, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче остальных, и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:14

2022-01-20T15:14

2022-01-20T18:57

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор эпидемиологии Лиам Смит в беседе с CNBC призвал "не расслабляться" из-за сообщений, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче остальных, и соблюдать все необходимые меры предосторожности."Вполне может появиться другой вариант, более заразный и опасный — это может стать настоящим Армагеддоном, как в научной фантастике", — предположил он.Специалист подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев пандемии. Тем не менее, по его словам, сейчас опасно увлекаться "осторожным оптимизмом", связанным с омикрон-штаммом."Исторический опыт подсказывает, что <…> вирусу осталось пережить всего пару мутаций. Обычно коронавирусы приобретают более легкую форму, и вызванные ими заболевания становятся либо эндемичными, либо исчезают вовсе", — отметил Смит, подчеркнув, что прогнозы по нынешней пандемии делать крайне сложно из-за непредсказуемости коронавируса. "Он ведет себя не так, как все остальные", — добавил он.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые считают, что им могут заражаться преболевшие и вакцинированные. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах, в числе которых и Россия. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html

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