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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html
"Грядет ковидный Армагеддон". Во что мутирует омикрон-штамм
Врач рассказал, чем опасен омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 20.01.2022
"Грядет ковидный Армагеддон". Во что мутирует омикрон-штамм
Профессор эпидемиологии Лиам Смит в беседе с CNBC призвал "не расслабляться" из-за сообщений, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче остальных, и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:14
2022-01-20T18:57
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор эпидемиологии Лиам Смит в беседе с CNBC призвал "не расслабляться" из-за сообщений, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче остальных, и соблюдать все необходимые меры предосторожности."Вполне может появиться другой вариант, более заразный и опасный — это может стать настоящим Армагеддоном, как в научной фантастике", — предположил он.Специалист подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев пандемии. Тем не менее, по его словам, сейчас опасно увлекаться "осторожным оптимизмом", связанным с омикрон-штаммом."Исторический опыт подсказывает, что &lt;…&gt; вирусу осталось пережить всего пару мутаций. Обычно коронавирусы приобретают более легкую форму, и вызванные ими заболевания становятся либо эндемичными, либо исчезают вовсе", — отметил Смит, подчеркнув, что прогнозы по нынешней пандемии делать крайне сложно из-за непредсказуемости коронавируса. "Он ведет себя не так, как все остальные", — добавил он.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые считают, что им могут заражаться преболевшие и вакцинированные. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах, в числе которых и Россия. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html
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в мире, воз, здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:14 20.01.2022 (обновлено: 18:57 20.01.2022)
 
Врач рассказал, чем опасен омикрон-штамм коронавируса

Эпидемиолог Смит: оптимизм по "омикрону" опасен из-за непредсказуемости коронавируса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры трамвая в защитных масках
Пассажиры трамвая в защитных масках - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пассажиры трамвая в защитных масках
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор эпидемиологии Лиам Смит в беседе с CNBC призвал "не расслабляться" из-за сообщений, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче остальных, и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
"Вполне может появиться другой вариант, более заразный и опасный — это может стать настоящим Армагеддоном, как в научной фантастике", — предположил он.
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Специалист подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев пандемии. Тем не менее, по его словам, сейчас опасно увлекаться "осторожным оптимизмом", связанным с омикрон-штаммом.
"Исторический опыт подсказывает, что <…> вирусу осталось пережить всего пару мутаций. Обычно коронавирусы приобретают более легкую форму, и вызванные ими заболевания становятся либо эндемичными, либо исчезают вовсе", — отметил Смит, подчеркнув, что прогнозы по нынешней пандемии делать крайне сложно из-за непредсказуемости коронавируса. "Он ведет себя не так, как все остальные", — добавил он.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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