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Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения

Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения - РИА Новости, 20.01.2022

Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения

Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:27

2022-01-20T15:27

2022-01-20T15:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до максимального напряжения, а люди в свою очередь должны соблюдать меры профилактики распространения вируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период, эта цифра составляла более 305 тысяч, система работала с максимальным напряжением, но чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решение об ограничениях тех или иных, которые позволяют минимизировать распространение заболевания", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что важно и поведение каждого человека – необходимо соблюдать масочный режим и отказаться от посещения массовых мероприятий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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