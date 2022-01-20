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Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения - РИА Новости, 20.01.2022
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения
Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:27
2022-01-20T15:27
2022-01-20T15:27
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михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до максимального напряжения, а люди в свою очередь должны соблюдать меры профилактики распространения вируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период, эта цифра составляла более 305 тысяч, система работала с максимальным напряжением, но чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решение об ограничениях тех или иных, которые позволяют минимизировать распространение заболевания", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что важно и поведение каждого человека – необходимо соблюдать масочный режим и отказаться от посещения массовых мероприятий.
РИА Новости
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Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения
Глава Минздрава Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения из-за COVID-19