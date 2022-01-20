Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/ogranicheniya-1768747735.html
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения - РИА Новости, 20.01.2022
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения
Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:27
2022-01-20T15:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до максимального напряжения, а люди в свою очередь должны соблюдать меры профилактики распространения вируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период, эта цифра составляла более 305 тысяч, система работала с максимальным напряжением, но чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решение об ограничениях тех или иных, которые позволяют минимизировать распространение заболевания", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что важно и поведение каждого человека – необходимо соблюдать масочный режим и отказаться от посещения массовых мероприятий.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 20.01.2022
 
Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения

Глава Минздрава Мурашко призвал регионы вовремя вводить ограничения из-за COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Регионам надо своевременно принимать решение об ограничениях, чтобы минимизировать распространение коронавируса и не доводить систему здравоохранения до максимального напряжения, а люди в свою очередь должны соблюдать меры профилактики распространения вируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период, эта цифра составляла более 305 тысяч, система работала с максимальным напряжением, но чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решение об ограничениях тех или иных, которые позволяют минимизировать распространение заболевания", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что важно и поведение каждого человека – необходимо соблюдать масочный режим и отказаться от посещения массовых мероприятий.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Лента новостейМолния
Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцевВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту