https://ria.ru/20220120/odessa-1768778398.html

В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая

В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая - РИА Новости, 20.01.2022

В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что нынешняя украинская власть продолжает... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:30

2022-01-20T17:30

2022-01-20T17:35

в мире

украина

одесса

юрий бойко

столкновения в одессе

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что нынешняя украинская власть продолжает саботировать расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года."Уже восемь лет как произошла эта страшная трагедия. Прошлая власть саботировала расследование и практически его заблокировала. Нынешняя власть продолжает то же самое. Люди не видят справедливости и не понимают, за что убили почти 50 человек, которые были сожжены заживо в этом здании, и кто за это понесет ответственность… Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, прихожу на это место отдать дань памяти погибшим, и для нас это дело чести - добиться справедливого расследования", - приводит слова Бойко сайт представляемой им партии.По его словам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена обратиться в Европарламент и донести до европейских депутатов ситуацию с расследованием трагедии."Мы видим невнятные ответы из уголовных судов, из Европейского суда по правам человека. Поэтому приняли решение обратиться в Европейский парламент. Пусть европарламентарии тоже узнают, что идет блокирование расследования. У таких преступлений нет срока давности, и виновные обязательно будут наказаны. Мы добьемся, чтобы справедливость была восстановлена", - добавил Бойко.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210902/odessa-1748362185.html

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

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в мире, украина, одесса, юрий бойко, столкновения в одессе, оппозиционная платформа - за жизнь