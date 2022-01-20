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В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая
В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая - РИА Новости, 20.01.2022
В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что нынешняя украинская власть продолжает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:30
2022-01-20T17:35
в мире
украина
одесса
юрий бойко
столкновения в одессе
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что нынешняя украинская власть продолжает саботировать расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года."Уже восемь лет как произошла эта страшная трагедия. Прошлая власть саботировала расследование и практически его заблокировала. Нынешняя власть продолжает то же самое. Люди не видят справедливости и не понимают, за что убили почти 50 человек, которые были сожжены заживо в этом здании, и кто за это понесет ответственность… Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, прихожу на это место отдать дань памяти погибшим, и для нас это дело чести - добиться справедливого расследования", - приводит слова Бойко сайт представляемой им партии.По его словам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена обратиться в Европарламент и донести до европейских депутатов ситуацию с расследованием трагедии."Мы видим невнятные ответы из уголовных судов, из Европейского суда по правам человека. Поэтому приняли решение обратиться в Европейский парламент. Пусть европарламентарии тоже узнают, что идет блокирование расследования. У таких преступлений нет срока давности, и виновные обязательно будут наказаны. Мы добьемся, чтобы справедливость была восстановлена", - добавил Бойко.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
https://ria.ru/20210902/odessa-1748362185.html
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в мире, украина, одесса, юрий бойко, столкновения в одессе, оппозиционная платформа - за жизнь
17:30 20.01.2022 (обновлено: 17:35 20.01.2022)
 
В Раде обвинили власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая

Депутат Рады Бойко обвинил власти Украины в саботаже расследования событий 2 мая в Одессе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе
Акция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Акция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что нынешняя украинская власть продолжает саботировать расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
"Уже восемь лет как произошла эта страшная трагедия. Прошлая власть саботировала расследование и практически его заблокировала. Нынешняя власть продолжает то же самое. Люди не видят справедливости и не понимают, за что убили почти 50 человек, которые были сожжены заживо в этом здании, и кто за это понесет ответственность… Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, прихожу на это место отдать дань памяти погибшим, и для нас это дело чести - добиться справедливого расследования", - приводит слова Бойко сайт представляемой им партии.
Сотрудник полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября 2021, 14:11
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
По его словам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена обратиться в Европарламент и донести до европейских депутатов ситуацию с расследованием трагедии.
"Мы видим невнятные ответы из уголовных судов, из Европейского суда по правам человека. Поэтому приняли решение обратиться в Европейский парламент. Пусть европарламентарии тоже узнают, что идет блокирование расследования. У таких преступлений нет срока давности, и виновные обязательно будут наказаны. Мы добьемся, чтобы справедливость была восстановлена", - добавил Бойко.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая 2021, 08:00
"Власти это не надо". Кто хочет забыть трагедию в Одессе
 
В миреУкраинаОдессаЮрий БойкоСтолкновения в ОдессеОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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