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В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине

В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022

В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине

Госдепартамент США устами анонимного чиновника снова выступил с голословными обвинениями в адрес российских СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, заявив, что... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:02

2022-01-20T23:02

2022-01-20T23:02

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госдепартамент США устами анонимного чиновника снова выступил с голословными обвинениями в адрес российских СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, заявив, что они якобы участвуют в кампании дезинформации против Украины.Как заявил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, якобы "ФСБ, напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие"."Российские государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики", - сказал чиновник.При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.Кроме того, он сказал, что США "известно о продолжающейся деятельности российской военной разведки по распространению дезинформации и пропаганды, направленной на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций".В Госдепе заявили, что в РФ фабрикуют информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Обвинения в адрес Москвы о возможной эскалации ситуации вокруг Украины в МИД РФ называли провокацией и блефом: их используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

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