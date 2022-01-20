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Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье"

Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье" - РИА Новости, 20.01.2022

Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел в среду телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой французского МИД Жан-Ивом Ле... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:20

2022-01-20T04:20

2022-01-20T04:20

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РИМ, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел в среду телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых было обсуждено "российско-украинское досье", сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство.В ходе беседы с Блинкеном итальянский министр выразил удовлетворение в связи с общим подходом обеих стран к данной проблеме "в свете разделяемого приоритета сохранять открытым канал диалога с Москвой, однако при уважении евроатлантических ценностей и принципов".Ди Майо также отметил важность постоянной координации позиций между США и ЕС по данному досье.В ходе телефонной беседы с Ле Дрианом глава МИД Италии "выразил озабоченность в связи с развитием событий на границе между Россией и Украиной в последние недели и вновь подтвердил надежду на то, что все стороны продолжат усилия по содействию дипломатическому решению, взяв на себя обязательства в рамках процесса конструктивного политического диалога".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

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