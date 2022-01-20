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Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье"
Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье" - РИА Новости, 20.01.2022
Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье"
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел в среду телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой французского МИД Жан-Ивом Ле... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:20
2022-01-20T04:20
в мире
киев
сша
рим
дмитрий песков
мид италии
нато
жан-ив ле дриан
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РИМ, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел в среду телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых было обсуждено "российско-украинское досье", сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство.В ходе беседы с Блинкеном итальянский министр выразил удовлетворение в связи с общим подходом обеих стран к данной проблеме "в свете разделяемого приоритета сохранять открытым канал диалога с Москвой, однако при уважении евроатлантических ценностей и принципов".Ди Майо также отметил важность постоянной координации позиций между США и ЕС по данному досье.В ходе телефонной беседы с Ле Дрианом глава МИД Италии "выразил озабоченность в связи с развитием событий на границе между Россией и Украиной в последние недели и вновь подтвердил надежду на то, что все стороны продолжат усилия по содействию дипломатическому решению, взяв на себя обязательства в рамках процесса конструктивного политического диалога".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html
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в мире, киев, сша, рим, дмитрий песков, мид италии, нато, жан-ив ле дриан, энтони блинкен, луиджи ди майо, россия
04:20 20.01.2022
 
Глава МИД Италии обсудил с Блинкеном "российско-украинское досье"

Глава МИД Италии Ди Майо обсудил с коллегами из США и Франции "российско-украинское досье"

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
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РИМ, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел в среду телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых было обсуждено "российско-украинское досье", сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство.
В ходе беседы с Блинкеном итальянский министр выразил удовлетворение в связи с общим подходом обеих стран к данной проблеме "в свете разделяемого приоритета сохранять открытым канал диалога с Москвой, однако при уважении евроатлантических ценностей и принципов".
"Ди Майо вновь подтвердил уместность продолжения усилий по запуску процесса политических переговоров с Москвой после состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета Россия — НАТО и подчеркнул необходимость обеспечить в этих целях координацию между союзниками по выработке единого, сбалансированного и пропорционального ответа, который бы устранил дальнейшую напряженность между Россией и Украиной", — говорится в сообщении МИД.
Ди Майо также отметил важность постоянной координации позиций между США и ЕС по данному досье.
В ходе телефонной беседы с Ле Дрианом глава МИД Италии "выразил озабоченность в связи с развитием событий на границе между Россией и Украиной в последние недели и вновь подтвердил надежду на то, что все стороны продолжат усилия по содействию дипломатическому решению, взяв на себя обязательства в рамках процесса конструктивного политического диалога".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 08:00
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В миреКиевСШАРимДмитрий ПесковМИД ИталииНАТОЖан-Ив Ле ДрианЭнтони БлинкенЛуиджи Ди МайоРоссия
 
 
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