https://ria.ru/20220120/norovirus-1768787812.html

СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии

СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии - РИА Новости, 20.01.2022

СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии

Причиной массового заболевания детей и педагогов в школе Новочебоксарска стал норовирус, но источником инфекции не являются ни столовая, ни поставленное в нее... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:07

2022-01-20T18:07

2022-01-20T19:10

происшествия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Причиной массового заболевания детей и педагогов в школе Новочебоксарска стал норовирус, но источником инфекции не являются ни столовая, ни поставленное в нее питание, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Двенадцатого января из-за ухудшения состояния здоровья школу №16 города Новочебоксарска не посетили 167 детей, из них 57 детей обратились за медицинской помощью. Жалобы на состояние здоровья предъявили также 15 работников школы. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и СК."Проведенные лабораторные исследования показали наличие у указанных работников школы, а также у большинства обратившихся за медицинской помощью детей норовирусной инфекции", - говорится в сообщении.В настоящее время все дети, а также учителя, обратившиеся в больницу, клинически здоровы, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет."В образцах готовой продукции, столового инвентаря, а также смывах с рабочих поверхностей, изъятых в столовой школы, возбудителей норовирусной инфекции, а также иной патогенной микрофлоры не обнаружено. Таким образом установлено, что источником патогенной микрофлоры, повлекшей заражение норовирусом, не является поставленное в школу питание, пищеблок школы, а также его работники", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что одним из основных способов передачи норовируса (болезнь "грязных рук") является прикосновение к загрязненным поверхностям - ручкам дверей, окон, выключателям, столешницам, клавиатуре компьютера. "Учитывая данное обстоятельство, следственным управлением в минобр Чувашии направлена информация о принятии дополнительных мер по соблюдению санитарно-гигиенических требований обучающимися и работниками образовательных организаций", - говорится в сообщении.Проведение проверки по данному факту продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html

https://ria.ru/20220120/chuvashiya-1768733070.html

https://ria.ru/20211220/otravlenie-1764558326.html

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происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия