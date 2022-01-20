Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/norovirus-1768787812.html
СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии
СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии - РИА Новости, 20.01.2022
СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии
Причиной массового заболевания детей и педагогов в школе Новочебоксарска стал норовирус, но источником инфекции не являются ни столовая, ни поставленное в нее... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:07
2022-01-20T19:10
происшествия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768798335_0:509:1200:1184_1920x0_80_0_0_716240c32bf9cc624c32c1ab30575561.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Причиной массового заболевания детей и педагогов в школе Новочебоксарска стал норовирус, но источником инфекции не являются ни столовая, ни поставленное в нее питание, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Двенадцатого января из-за ухудшения состояния здоровья школу №16 города Новочебоксарска не посетили 167 детей, из них 57 детей обратились за медицинской помощью. Жалобы на состояние здоровья предъявили также 15 работников школы. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и СК."Проведенные лабораторные исследования показали наличие у указанных работников школы, а также у большинства обратившихся за медицинской помощью детей норовирусной инфекции", - говорится в сообщении.В настоящее время все дети, а также учителя, обратившиеся в больницу, клинически здоровы, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет."В образцах готовой продукции, столового инвентаря, а также смывах с рабочих поверхностей, изъятых в столовой школы, возбудителей норовирусной инфекции, а также иной патогенной микрофлоры не обнаружено. Таким образом установлено, что источником патогенной микрофлоры, повлекшей заражение норовирусом, не является поставленное в школу питание, пищеблок школы, а также его работники", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что одним из основных способов передачи норовируса (болезнь "грязных рук") является прикосновение к загрязненным поверхностям - ручкам дверей, окон, выключателям, столешницам, клавиатуре компьютера. "Учитывая данное обстоятельство, следственным управлением в минобр Чувашии направлена информация о принятии дополнительных мер по соблюдению санитарно-гигиенических требований обучающимися и работниками образовательных организаций", - говорится в сообщении.Проведение проверки по данному факту продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html
https://ria.ru/20220120/chuvashiya-1768733070.html
https://ria.ru/20211220/otravlenie-1764558326.html
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768798335_0:341:1200:1241_1920x0_80_0_0_6927c10cee8c07ef5c8fed60133486b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
18:07 20.01.2022 (обновлено: 19:10 20.01.2022)
 
СК назвал причину массового заболевания в школе в Чувашии

Управление СК по Чувашии: причиной заболевания в школе Новочебоксарска стал норовирус

© Фото : СУСК РФ по Республике ЧувашияСтоловая средней образовательной школы № 16 города Новочебоксарска
Столовая средней образовательной школы № 16 города Новочебоксарска - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Республике Чувашия
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Причиной массового заболевания детей и педагогов в школе Новочебоксарска стал норовирус, но источником инфекции не являются ни столовая, ни поставленное в нее питание, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Двенадцатого января из-за ухудшения состояния здоровья школу №16 города Новочебоксарска не посетили 167 детей, из них 57 детей обратились за медицинской помощью. Жалобы на состояние здоровья предъявили также 15 работников школы. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и СК.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 13:10
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
"Проведенные лабораторные исследования показали наличие у указанных работников школы, а также у большинства обратившихся за медицинской помощью детей норовирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В настоящее время все дети, а также учителя, обратившиеся в больницу, клинически здоровы, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.
"В образцах готовой продукции, столового инвентаря, а также смывах с рабочих поверхностей, изъятых в столовой школы, возбудителей норовирусной инфекции, а также иной патогенной микрофлоры не обнаружено. Таким образом установлено, что источником патогенной микрофлоры, повлекшей заражение норовирусом, не является поставленное в школу питание, пищеблок школы, а также его работники", - подчеркивается в сообщении.
Порции салата в одной из школ Новочебоксарска - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
14:24
В Чувашии поставщик назвал причину крохотных порций школьных обедов
Отмечается, что одним из основных способов передачи норовируса (болезнь "грязных рук") является прикосновение к загрязненным поверхностям - ручкам дверей, окон, выключателям, столешницам, клавиатуре компьютера. "Учитывая данное обстоятельство, следственным управлением в минобр Чувашии направлена информация о принятии дополнительных мер по соблюдению санитарно-гигиенических требований обучающимися и работниками образовательных организаций", - говорится в сообщении.
Проведение проверки по данному факту продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 15:06
У отравившихся воспитанников тувинского интерната нашли стафилококк
 
ПроисшествияНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Лента новостейМолния
Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцевВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту