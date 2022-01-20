https://ria.ru/20220120/neft-1768720853.html

Цена нефти Urals превысила 90 долларов впервые с октября 2014 года

Цена нефти Urals превысила 90 долларов впервые с октября 2014 года - РИА Новости, 20.01.2022

Цена нефти Urals превысила 90 долларов впервые с октября 2014 года

Цена на нефть российской марки Urals в Средиземноморье 19 января превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, сообщило международное ценовое... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:37

2022-01-20T13:37

2022-01-20T13:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

urals

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:195:3038:1903_1920x0_80_0_0_d313ba1678b67b7f597fbc2a2d497821.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Цена на нефть российской марки Urals в Средиземноморье 19 января превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, сообщило международное ценовое агентство Argus."Стоимость Юралс в Средиземноморье 19 января в абсолютном выражении превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года вслед за ростом мировых котировок и вследствие повышения спроса на российский сорт", - говорится в сообщении.Так, партии Urals по 80-100 тысяч тонн торгуются в регионе с премией 0,65 доллара за баррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному впервые с декабря 2020 года. Переработчики проявляют повышенный интерес к сортам, дающим высокий выход средних дистиллятов, спрос на которые заметно повысился, отметили в агентстве.В абсолютном исчислении такие партии Urals подорожали в среду на 2,08 доллара за баррель, до 91 доллара за баррель (cif Аугуста). Стоимость грузов по 100 тысяч тонн в Северо-Западной Европе в среду также выросла на 2,08 доллара за баррель, до 89,60 доллара за баррель (сif Роттердам). Скидка на сорт с 18 января остается на уровне 0,75 доллара за баррель (cif Роттердам) относительно Североморского датированного. Это минимальный размер дисконта с февраля 2021 года.При этом расчетная стоимость эталонной марки нефти Brent в среду составила 88,44 доллара за баррель.Во вторник стоимость барреля Urals в Северо-Западной Европе достигла уровня 87,52 доллара за баррель. Абсолютный же рекорд стоимости Urals в Северо-Западной Европе был зафиксирован 3 июля 2008 года - 140,78 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220119/neft-1768482756.html

https://ria.ru/20220119/rubl-1768471289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, brent, urals, цены на нефть