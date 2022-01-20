Цена нефти Urals превысила 90 долларов впервые с октября 2014 года
Цена нефти Urals 19 января превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Цена на нефть российской марки Urals в Средиземноморье 19 января превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, сообщило международное ценовое агентство Argus.
"Стоимость Юралс в Средиземноморье 19 января в абсолютном выражении превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года вслед за ростом мировых котировок и вследствие повышения спроса на российский сорт", - говорится в сообщении.
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Так, партии Urals по 80-100 тысяч тонн торгуются в регионе с премией 0,65 доллара за баррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному впервые с декабря 2020 года. Переработчики проявляют повышенный интерес к сортам, дающим высокий выход средних дистиллятов, спрос на которые заметно повысился, отметили в агентстве.
В абсолютном исчислении такие партии Urals подорожали в среду на 2,08 доллара за баррель, до 91 доллара за баррель (cif Аугуста). Стоимость грузов по 100 тысяч тонн в Северо-Западной Европе в среду также выросла на 2,08 доллара за баррель, до 89,60 доллара за баррель (сif Роттердам). Скидка на сорт с 18 января остается на уровне 0,75 доллара за баррель (cif Роттердам) относительно Североморского датированного. Это минимальный размер дисконта с февраля 2021 года.
При этом расчетная стоимость эталонной марки нефти Brent в среду составила 88,44 доллара за баррель.
Во вторник стоимость барреля Urals в Северо-Западной Европе достигла уровня 87,52 доллара за баррель. Абсолютный же рекорд стоимости Urals в Северо-Западной Европе был зафиксирован 3 июля 2008 года - 140,78 доллара за баррель.