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В России разработали навигационную систему "Беринг" для судов
В России разработали навигационную систему "Беринг" для судов - РИА Новости, 20.01.2022
В России разработали навигационную систему "Беринг" для судов
Российская компания Sitronics KT, входящая в Sitronics Group (дочерняя компания АФК "Система"), разработала электронную картографическую навигационную систему... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:16
2022-01-20T10:16
технологии
афк "система"
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская компания Sitronics KT, входящая в Sitronics Group (дочерняя компания АФК "Система"), разработала электронную картографическую навигационную систему "Беринг" для установки на судах, которая передана на сертификацию, сообщает компания."Sitronics KT... завершила разработку и передала на сертификацию в Российский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационной систему. Электронная картографическая навигационная информационная система "Беринг" (ЭКНИС "Беринг") — программно-аппаратный комплекс для установки на судах. Решение предназначено для широкого круга навигационных задач. Основная задача — обеспечение навигационной безопасности плавания", - говорится в релизе.Уточняется, что разработка может применяться как отдельно, так и интегрироваться в мостиковые системы, откуда осуществляется управление судном. Программно-аппаратный комплекс работает под управлением российской операционной системы Astra Linux. Все компоненты разработаны с учетом использования сервисов электронной навигации.Как отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов, слова которого приводятся в сообщении, планируется, что весной система будет готова к использованию. "Система позволяет работать со всеми современными электронными картами, обеспечивает отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, а также автоматический мониторинг технических средств судна", - рассказал он."Применение отечественной операционной системы в решении "Беринг" является важным преимуществом для российского рынка. Кроме того, разработка поддерживает сервисы е-навигации и благодаря взаимодействию с береговыми системами повысит надежность и безопасность судовождения", — цитирует пресс-служба президента Sitronics Group Николая Пожидаева.Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - ведущий разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. В середине мая 2021 года Sitronics KT впервые в мире провела испытания и продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях.
https://ria.ru/20210201/more-1595561297.html
https://ria.ru/20211028/razrabotka-1756626574.html
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технологии, афк "система", россия
10:16 20.01.2022
 
В России разработали навигационную систему "Беринг" для судов

Российская компания Sitronics KT разработала навигационную систему "Беринг" для судов

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовКапитанский мостик на рыболовецком судне
Капитанский мостик на рыболовецком судне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Капитанский мостик на рыболовецком судне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская компания Sitronics KT, входящая в Sitronics Group (дочерняя компания АФК "Система"), разработала электронную картографическую навигационную систему "Беринг" для установки на судах, которая передана на сертификацию, сообщает компания.
"Sitronics KT... завершила разработку и передала на сертификацию в Российский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационной систему. Электронная картографическая навигационная информационная система "Беринг" (ЭКНИС "Беринг") — программно-аппаратный комплекс для установки на судах. Решение предназначено для широкого круга навигационных задач. Основная задача — обеспечение навигационной безопасности плавания", - говорится в релизе.
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Уточняется, что разработка может применяться как отдельно, так и интегрироваться в мостиковые системы, откуда осуществляется управление судном. Программно-аппаратный комплекс работает под управлением российской операционной системы Astra Linux. Все компоненты разработаны с учетом использования сервисов электронной навигации.
Как отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов, слова которого приводятся в сообщении, планируется, что весной система будет готова к использованию. "Система позволяет работать со всеми современными электронными картами, обеспечивает отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, а также автоматический мониторинг технических средств судна", - рассказал он.
"Применение отечественной операционной системы в решении "Беринг" является важным преимуществом для российского рынка. Кроме того, разработка поддерживает сервисы е-навигации и благодаря взаимодействию с береговыми системами повысит надежность и безопасность судовождения", — цитирует пресс-служба президента Sitronics Group Николая Пожидаева.
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - ведущий разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. В середине мая 2021 года Sitronics KT впервые в мире провела испытания и продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях.
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