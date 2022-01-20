Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма
Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
БРЯНСК, 20 янв – РИА Новости. Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети, следует из сообщения в СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СУ СК РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Дорогобужского района. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "реабилитация нацизма".
По данным следствия, в мае 2020 года мужчина распространил в одной из социальных сетей "выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества".
Кроме того, он разместил ряд записей, в которых публично отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобряет преступления, установленные этим приговором. По данным следствия, он также распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.