https://ria.ru/20220120/natsizm-1768815137.html

Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма

Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.01.2022

Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма

Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:46

2022-01-20T20:46

2022-01-20T20:46

происшествия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БРЯНСК, 20 янв – РИА Новости. Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети, следует из сообщения в СУ СК РФ по региону.По данным следствия, в мае 2020 года мужчина распространил в одной из социальных сетей "выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества".Кроме того, он разместил ряд записей, в которых публично отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобряет преступления, установленные этим приговором. По данным следствия, он также распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220120/arest-1768753124.html

смоленская область

россия

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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), россия