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Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма
Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.01.2022
Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма
Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:46
2022-01-20T20:46
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БРЯНСК, 20 янв – РИА Новости. Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети, следует из сообщения в СУ СК РФ по региону.По данным следствия, в мае 2020 года мужчина распространил в одной из социальных сетей "выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества".Кроме того, он разместил ряд записей, в которых публично отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобряет преступления, установленные этим приговором. По данным следствия, он также распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:46 20.01.2022
 
Жителя Смоленской области будут судить по обвинению в реабилитации нацизма

Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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БРЯНСК, 20 янв – РИА Новости. Житель Смоленской области пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма за неуважительные высказывания о днях воинской славы, размещенные им в соцсети, следует из сообщения в СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СУ СК РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Дорогобужского района. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "реабилитация нацизма".
По данным следствия, в мае 2020 года мужчина распространил в одной из социальных сетей "выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества".
Кроме того, он разместил ряд записей, в которых публично отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобряет преступления, установленные этим приговором. По данным следствия, он также распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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ПроисшествияСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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